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預約登記打疫苗　陳其邁提醒完成預約記得截圖保存

▲高雄市疫情連續13天本土病例未有新增病例，陳其邁代表市府，謝謝大家一起守護高雄。(圖／高市府提供)
▲高雄市疫情連續13天本土病例未有新增病例，陳其邁代表市府，謝謝大家一起守護高雄。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-14 17:32:07

高雄市疫情連續13天本土病例未有新增病例，市長陳其邁表示，從流行曲線圖可見，除雙北接近流行的尾聲，雙北以外仍有零星不明感染源，不過，實際上從疾病發生時間點計算已經滿14天0確診，顯示上一波流行波已獲控制，代表高雄市是安全的。他也認為，未來防疫工作最重要的是打疫苗，明天要完成意願登記，在收到簡訊後完成預約，記得截圖保存。

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▲陳其邁也以台大教授整理的ALPHA病毒圖表指出，疫情控制極佳的區域都是家庭群聚，這也是高雄市一直認為疫調匡列隔離必須落實。(圖／高市府提供)
▲陳其邁也以台大教授整理的ALPHA病毒圖表指出，疫情控制極佳的區域都是家庭群聚，這也是高雄市一直認為疫調匡列隔離必須落實。(圖／高市府提供)
陳其邁也以台大教授整理的ALPHA病毒圖表指出，疫情控制極佳的區域都是家庭群聚，除了這些群聚之外沒有社區傳播現象，代表疫情控制好的地方在於阻斷家族群聚外溢到社區風險，這也是高雄市一直認為疫調匡列隔離必須落實，所以我們有13天加0，14天沒有新增個案，真的要代表高雄市政府來謝謝所有市民，說聲感謝，謝謝大家一起守護高雄。

▲16日就是正式的中央預約系統開打，陳其邁再次提醒市民要把握時間透過五種方式與管道，在收到簡訊後完成預約，記得截圖保存。(圖／高市府提供)
▲16日就是正式的中央預約系統開打，陳其邁再次提醒市民要把握時間透過五種方式與管道，在收到簡訊後完成預約，記得截圖保存。(圖／高市府提供)
陳其邁也提醒市民，明天7月15日將有55個接種站全面開打，我們希望能迅速增加整體疫苗覆蓋率到明天是65以上長輩，接下來16日就是正式的中央預約系統開打，再次提醒明天下午5點前大家務必完成預約，目前高雄市完成預約登記的僅有七成，要把握時間透過五種方式與管道，在收到簡訊後完成預約，記得截圖保存。

陳其邁說，近日有發現住新北市長者到高雄來要打疫苗，不過因為高雄市府協助住高雄非在籍民眾打疫苗，根據相關規定是要準備里長證明等文件，確保是住高雄的民眾，若未備有證明文件，依規定無法提供服務。

同時，陳其邁也感性說，今天是高雄重要的日子，高雄鳳山某大樓上個月29日爆發群聚感染，市府強制將大樓187名住戶送往防疫旅館「清零」，歷經14天，今天凌晨0時終於解隔離，「謝謝鳳山大樓居家隔離者，非常謝謝你們，在居家隔離這段時間，大家都很偉大，犧牲自己自由，讓整個疫情得到很好控制。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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