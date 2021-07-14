高流、巨蛋、高雄展覽館3大接種站入列 一天可打1.2萬人
還沒進行過正式展演的高雄流行音樂中心，將在7月15日正式加入高雄大型接種站的行列，高雄市長陳其邁今（14）日指出，高雄流行音樂中心、高雄巨蛋、高雄展覽館，這三大場館可以達到12,000到14,000人左右的施打量，而且這3個地方都是在交通相對方便的地方，所以也請大家趕快在明天下午5點前完成第二輪的疫苗預約登記。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-14 17:00:04｜2021-07-14 17:13:50
高雄的疫苗接種站新增高雄流行音樂中心可選，因為疫情，只有滿載測試，但還沒有正式展演的高雄流行音樂中心，在禮拜四也將加入接種站行列，首次向更多人「開箱」，在場內，還可以透過大面落地窗，直接看到愛河灣的無敵海景；高雄市長陳其邁說，無論第一次來高流內部，是聽演唱會、或打疫苗，都是特殊的記憶，也相信都一樣是高級的享受，用最好的大型場館，不只加速疫苗施打的速度，也盡全力將市民朋友們服務好，讓大家能在輕鬆的環境施打，市民朋友們應該要得到這樣好的服務。 陳其邁表示，高雄的展覽館一天的最大的量能，估算大概可以打到6,000人左右；而高雄巨蛋，因為年齡層越來越往下打，也能再增加施打量能；至於高雄流行音樂中心大概1天最大的施打量能也可以達到3,000人左右，而且這3個地方都是在交通相對來講比較方便的地方，所以總共加起來，這3大場館最大量能大概每日可以達到12,000到14,000人左右，將所有人打好打滿才是施打的原則。 陳其邁強調，我們未來仍必須持續的跟COVID-19進行長期戰爭，要怎樣能夠持續來部屬未來的防疫工作，最重要的還是疫苗，目前在第二輪疫苗意願登記已經達到113萬人，而高雄有意願的，到今日中午為止，完成預約登記的只有7成，換句話說，還有3成的人表達意願但還沒有登記，提醒大家，若已經完成意願的登記，務必在明天的下午5點前完成預約登記。
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