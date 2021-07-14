中央疫苗六都分配比率　盧秀燕：不應該比高雄少

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盧秀燕指出，台中施打疫苗兼顧質與量，基於「疫苗來就打」的基調妥善規劃，更體貼長期臥床不便的族群也能受到疫苗保護，因此市府推出「到府施打」服務，原為65歲以上、失能等級第7、8級的長輩服務，接下來將納入50歲以上、失能等級第7、8級的長輩，讓台中防疫網更完整。
對於台中獲配疫苗施打情形，盧秀燕說，截至今日止，新北獲配約82萬劑、台北約76.9萬劑、高雄約58萬劑、台中約50萬劑、桃園約47.1萬劑、台南約32.6萬劑，台中人口數全台第二多，但目前分配到的疫苗數目卻是六都第四；其中高雄人口數比台中少約7萬多人，但疫苗數卻比台中多配約8萬劑，若中央再多配發疫苗，市府將可替66歲、65歲長輩施打疫苗，甚至還可納入其他年齡層長輩，呼籲中央分配疫苗力求公平。
她提到，若以相關人口數換算配撥比率，台中是六都第五，僅有17.87%，比台南17.46%多一點而已，但台中人口數卻比台南多將近95萬人；她強調，「疫苗是國家的、全民的，每個城市的人民應該被公平對待」。台中拿到疫苗後仍全力以赴馬上公告替市民施打，打得很快，根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，台中疫苗剩餘率「本島最低」，表示台中施打狀況最澈底。
中市府進一步說明，接種率是指疫苗預防接種中，實際接種人數占應該接種人數的比例，目前疫苗接種年齡層在18歲以上，而台中18歲以上人口為234萬5725人，已施打第一劑為42萬1234人，因此實際施打率為17.95%。
另外，中央流行疫情指揮中心曾於7月9日公開說明，以第八類接種情形來看，當時台中接種率名列六都前茅，加上疾管署資料顯示，台中的疫苗剩餘率「本島最低」，各項數字顯示台中市施打狀況良好，市府持續努力為民接種。