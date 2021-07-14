酈英傑將離台！林佳龍送「永保安康」車票　相約一同旅行

今（14）日是美國在台協會（AlT）處長酈英傑（William Brent Christensen）任期最後一天，其將離開台灣，回到家鄉猶他州稍作休息後，再前往下一個駐點屢新。前交通部長林佳龍日前也前往拜訪，並於今日在臉書PO文表示，「與這樣一個朋友道別，我們心中充滿祝福也充滿感謝」。

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林佳龍說，自己曾與諸多歷任AIT處長有過工作上的交流，他們各自有不同的風格，但都展現了外交上的高超專業。對於酈英傑印象最深刻的除了外交專業以及他對台灣的真心熱愛外，更多的是他溫婉的談吐，誠懇的態度，以及對於文化事務的熱衷。

林佳龍表示，日前與妻子、奇美博物館副館長廖婉如前去向酈英傑道別，他回憶酈英傑曾前後到奇美博物館參訪5次，也經常提起奇美博物館是他在台灣最喜歡的地方之一，這段緣分十分特別。

林佳龍說，他與妻子帶著祝福與小禮物給酈英傑與家人，並感謝酈的付出。林佳龍還開玩笑說，他可能是歷任最受台灣人關注與喜愛的AIT處長，酈則謙虛微笑說：「一切都只是時間點的問題」。

林佳龍說，由於酈英傑十分喜愛奇美博物館，他也把他親自編纂的奇美博物館創辦人許文龍人生語錄「兩個餌只釣一條魚」一書，請許親筆簽名後贈送給酈英傑，交流人生智慧。「我與酈處長分享了當時參與規畫博物館組織設置的經歷，他對於我這段經歷感到十分驚訝」。

林佳龍說，酈英傑常親寫卡片，所以他也將祝福寫滿明信片，傳遞手寫的溫度，另外，也致送奇美博物館製作的拼圖與便條紙座，這是廖婉如的巧思。林說，這款便條紙用到最後，將出現一座美麗的立體博物館，這也是他家中的一個小樂趣，在每年的特殊節日裡，全家人會各自撕下一張便條紙，彼此祝福，同時等待一座美麗建築的出現，因此，希望將這個溫馨的小物與酈英傑及他的家人分享。

林佳龍還說，最後他拿出兩張火車票，第一張是從永康到保安，第二張是從追分到成功，台灣人都很了解永保安康與追分成功的車票意義，酈英傑則是第一次看到，頻說這真是一個很聰明也很特別的點子，他會好好收藏。

林佳龍說，在台中市長及交通部長任內，他與酈英傑有許多工作上的往來，「我想，他從未把這些互動當成是工作，而是發自內心地想多了解台灣一點，希望在細節上拉近美國與台灣的關係」。

林佳龍說，上次見面是三月份在酈的官邸，當時自己仍在交通部服務，談及一些公務上的合作，並致贈「交通彩繪家」及「危機最前線」兩本書。此次見面，他表達了身為一個朋友的關心、理解與祝福。席間，也交換了對未來台美關係及台灣內政的一些看法。

林佳龍說，他特別關心和交通及觀光有關的合作事項，藉此機會感謝酈英傑積極推動美國政府在台灣桃園國際機場設立「前站查驗」(pre-clearance/pre-check)的入境通關政策，之後台灣將成為亞太地區進入美國本土的門戶，這對台灣的安全和觀光發展的影響都非常深遠。

林佳龍強調，台美關係的歷史是特殊的，這其中牽涉到國家利益、區域利益、戰略布局，還有自由、民主、人權的價值捍衛。從冷戰到中國崛起，台海局勢不管是驚心動魄亦或角力暗潮，美國一直是台灣在民主價值、經貿合作、軍事合作、區域穩定等重要的戰略夥伴，而這樣的關係，有賴雙方外交團隊長期的互信與理解。台灣也應該要有企圖心，務實地將雙邊關係進階為更實質、更正式的外交關係。

林佳龍說，酈英傑在專業與情感上保持了一定程度的平衡，在酈離開前夕，自己除了帶著台灣人永遠的友誼前去道別，也閒話家常過去在美國求學的一些經歷。這段美好的緣分將長存在心裡。「我邀請他回到台灣來時，一起進行一趟鐵馬加鐵道的雙鐵旅行，他說離開台灣很捨不得，一定會找機會再回來，彼此一定後會有期」。