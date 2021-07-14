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民進黨團稱有5000萬劑疫苗夠施打　柯文哲：現在沒看到

▲民進黨立院黨團稱台灣已有5000萬劑疫苗，足夠施打，台北市柯文哲表示，現在沒看到這些疫苗。（圖／北市府提供）
▲民進黨立院黨團稱台灣已有5000萬劑疫苗，足夠施打，台北市柯文哲表示，現在沒看到這些疫苗。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-14 17:37:45｜2021-07-14 17:39:05

民進黨立法院黨團昨日表示，台灣目前已掌握近5000萬劑疫苗，已足夠施打，並質疑藍營執政縣市採購疫苗是「以疫促統」。台北市長柯文哲今（14）日表示，5000萬劑疫苗足夠全台灣人口施打，但現在沒看到這些疫苗。

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台北市今日下午舉行防疫記者會，媒體詢問國民黨執政的花蓮、南投、雲林、台東聯合提出疫苗採購，卻遭民進黨立院黨團反駁台灣已有5000萬劑疫苗，已足夠施打，柯文哲回應表示，台灣2300萬人，就算所有人打，5000萬劑是足夠，但是他也質疑「問題是，現在沒看到這5000萬劑啊！」

針對蔡英文總統日前喊出7月底疫苗覆蓋率25%，北市副市長表示，根據指揮中心7月12日公布數據，北市疫苗接種為58萬5967人，覆蓋率22.8%是全台各縣市最高，預計12至15日再接種13萬人，15日之後北市接種人數將超過70萬人，覆蓋率達27.8%，數據將超過總統預定的25%目標。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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