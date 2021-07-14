民進黨團稱有5000萬劑疫苗夠施打　柯文哲：現在沒看到

民進黨立法院黨團昨日表示，台灣目前已掌握近5000萬劑疫苗，已足夠施打，並質疑藍營執政縣市採購疫苗是「以疫促統」。台北市長柯文哲今（14）日表示，5000萬劑疫苗足夠全台灣人口施打，但現在沒看到這些疫苗。

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