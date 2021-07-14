民進黨團稱有5000萬劑疫苗夠施打 柯文哲：現在沒看到
民進黨立法院黨團昨日表示，台灣目前已掌握近5000萬劑疫苗，已足夠施打，並質疑藍營執政縣市採購疫苗是「以疫促統」。台北市長柯文哲今（14）日表示，5000萬劑疫苗足夠全台灣人口施打，但現在沒看到這些疫苗。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-14 17:37:45｜2021-07-14 17:39:05
台北市今日下午舉行防疫記者會，媒體詢問國民黨執政的花蓮、南投、雲林、台東聯合提出疫苗採購，卻遭民進黨立院黨團反駁台灣已有5000萬劑疫苗，已足夠施打，柯文哲回應表示，台灣2300萬人，就算所有人打，5000萬劑是足夠，但是他也質疑「問題是，現在沒看到這5000萬劑啊！」
針對蔡英文總統日前喊出7月底疫苗覆蓋率25%，北市副市長表示，根據指揮中心7月12日公布數據，北市疫苗接種為58萬5967人，覆蓋率22.8%是全台各縣市最高，預計12至15日再接種13萬人，15日之後北市接種人數將超過70萬人，覆蓋率達27.8%，數據將超過總統預定的25%目標。
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