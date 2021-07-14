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屏東施打效率高　再獲撥5600劑莫德納疫苗

▲屏東縣政府再獲中央撥補5600劑莫德納疫苗，縣長潘孟安向速打站辛苦的醫護人員致敬。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.14）
▲屏東縣政府再獲中央撥補5600劑莫德納疫苗，縣長潘孟安向速打站辛苦的醫護人員致敬。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.14）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-14 17:34:43

在16日公費疫苗預約開打前夕，屏東縣政府再獲中央撥補5600劑莫德納疫苗，縣府迅速安排公眾運輸系統司機員、高中以下教師、學校課後照顧人員、居家托育保母、社福團體社工員、手語翻譯員等，明（15）日至全縣10處中大型速打站接種，縣府強調，「撥補多少疫苗，就用最快、最安全的方式打完！」，盡速讓更多人受到保護。

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▲縣長潘孟安感謝中央撥補5600劑莫德納疫苗給屏東，讓施打作業快速順利推展，全速提升疫苗覆蓋率，潘孟安向速打站辛苦的醫護人員90度鞠躬感謝。（圖／屏東縣政府提供,
▲縣長潘孟安感謝中央撥補5600劑莫德納疫苗給屏東，讓施打作業快速順利推展，全速提升疫苗覆蓋率，特地向速打站辛苦的醫護人員90度鞠躬感謝。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.14）
屏東縣已完成65歲以上、原住民55歲以上長者施打作業，到目前為止，65歲以上長者接種率突破70.96%，屏東疫苗使用率91.6％，剩餘率8.4%，都是領先全國，且疫苗涵蓋率已達23.31%，縣長潘孟安有信心在7月底前完成蔡英文總統提出的25%目標。

縣府指出，屏東執行疫苗施打一直秉持「滴滴不浪費」的原則，從民政系統針對施打對象年齡層的分齡造冊、各鄉鎮公所村里長幹事分送通知單、分流分批接種，到「屏東模式」貼心施打服務，每一個環節都經過沙盤推演及滾動調整，「用心計較」，讓施打作業快速順利推展，全速提升疫苗覆蓋率。

5600劑疫苗14日中午運抵屏東，縣府也迅速盤點施打對象進行造冊，包括高中以下教師、學校課後照顧人員、居家托育保母、社福團體社工員、公眾運輸系統、月嫂、手語翻譯員、公所防疫人員等，將在除了佳冬站以外的10個中大型速打站施打。

縣府也再次提醒，16日起公費疫苗預約施打，將集中在全縣11處中大型速打站，地點：屏東市─縣立體育館及鶴聲國中、里港鄉里港國小、內埔鄉內埔國小、萬丹鄉萬丹國中、潮州鎮潮州高中、東港鎮東港靜思堂、佳冬鄉佳冬國中、枋寮鄉枋寮高中、恆春鎮恆春國中、琉球鄉琉球衛生所。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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