太魯閣事故百日　林佳龍：願凝聚民間能量協助台鐵改革

台鐵408次太魯閣列車事故剛過百日，前交通部長林佳龍13日在臉書發表百日省思，強調事故對傷亡者與親友而言，傷痛並未退去。他也提到，在疫情爆發前，持續走訪關心花東、北北桃的傷者外，也感謝救災單位。林佳龍也受邀成為76行者團隊志工，盼全力協助利害關係人，推動犯罪被害人權益保障法，改善重大公共事故預防和處理機制，實踐卸任時的允諾。

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4月初台鐵太魯閣事故造成慘重傷亡，事故已滿百日，林佳龍在卸任交通部長前曾允諾，即使卸下職位，仍會持續關心與協助傷亡者及其家屬，並盡一己之力推動改革。他也透過臉書表示，在疫情爆發前，走訪花東關懷住院的受傷者，感謝參與救災和救人的醫護、警消和宗教單位。其間，他也曾邀請76行者到光合基金會餐敍，表達致謝及請益，由於先前在擔任立法委員時，林佳龍曾提案修法通過「百合條款」，因此也決定進一步推動犯罪被害人權益保障法的修訂。

76行者團隊召集人陳修將與王薇君也邀請林佳龍擔任志工，受贈終生志工的制服。他表示，成為76行者團隊志工是一種責任的承諾與承擔，未來會做為橋梁，全力協助利害關係人，改善重大公安事故的預防和處理機制。

犯罪被害人權益保障法修法版本目前正在行政院審議中，若立法院在未來兩年內完成修法，將可回溯適用今年4月初台鐵太魯閣號事故的死者家屬及重傷者，導入國家責任的概念，現行「補償金制度」將改為「補助金」與事故補償、慰問金分開請領，針對事故致無法履行之法定扶養義務之補助，最高金額擬從100萬提高到120萬元，是目前修法討論的方向。

林佳龍臉書中也有太魯閣事故罹難者家屬留言，表達要求台鐵召開召開第二次罹難者家屬懇談會，林佳龍也透過管道向台鐵反映家屬訴求獲得正面回應，將針對安全改革議題召開小型說明會，向家屬說明台鐵改革方向。

林佳龍表示，台鐵和政府部門如果面臨任何困難，有需要社會力的協助，也願意在民間凝聚更多的正能量，陪伴受害者及其家庭早日走出傷痛，也陪伴台鐵勇敢加速改革之路，落實企業化和公司化的治理模式，落實人本精神，才能告慰罹難者在天之靈及撫慰人心。