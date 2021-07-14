名家論壇》錢震宇／關門自嗨的偽解封

中央疫情指揮中心宣布自7月13日鬆綁三級警戒部分措施，被外界戲稱是「微解封」。結果，還沒上路大家就被混亂的規定給搞得「微不爽」，實施當天更是狀況百出，業者不清楚規範、民眾更是霧煞煞，到最後大家乾脆回到原點。這一來一回，丟失的是指揮中心的專業與信任，更別說把民眾的安危置於險境。





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如果說，當初提升至三級警戒是依據科學的標準及規範，那現在的鬆綁又是因為什麼？這微解封的依據到底是因為病例數已經穩定？還是可以確認感染源頭？還是只是抵不過商業活動持續停滯所引發的不滿？然後透過鬆綁來緩解民怨？





行政院說，在綜合各方意見後，決定三級警戒再延長至7月26日，但7月13日可適度鬆綁。在這中間，我看不到出自醫學的專業判斷，或是依照指揮中心哪位專家學者的意見，提出還要延長兩周的原因及配套，同時為何可以提前鬆綁的理由。





回想疫情之初，當時的指揮中心記者會，還認真地分析各國染疫數量，趨勢及病毒種類，同時說明感染後會發生的症狀及預防措施，讓民眾對於疫情有充足的知識及準備；如今，輪到我們自己要討論解封時政府卻把門關起來，土法煉鋼般的自己決定，卻不看看世界各國的最新情勢。





以最近染疫數及死亡人數都攀升的巴西來說，近七天平均染疫人數都有4萬多人，近七天平均死亡人數高達約1200多人，巴西施打至少一劑疫苗的佔總人口41%；同樣遭受Delta病毒肆虐的英國，最近確診數也有增加，但死亡人數並未跟著上升，而英國施打至少一劑疫苗的比例佔總人口的67%，有施打兩劑疫苗的人數比例更是達到總人口的51%。





再看泰國，泰國近七天新增病例平均約8千多人，死亡數近七天平均約69人，而泰國的疫苗施打率，至少施打一劑疫苗的比例佔總人口約14%；鄰近的韓國，病例數近日也快速上升，近七天平均約有1100多人，死亡人數則沒有上升，平均約2人而已，而韓國至少一劑疫苗施打的比例佔總人口3成。





以上的資訊，至少提供兩樣訊息給我們。第一是全球疫情並未緩解，相反的Delta變種病毒及Lambda變種病毒正在開始蔓延，所以即便是疫苗施打率很高的國家，如英國其民眾一樣有可能會感染變種病毒，可見「疫苗並非萬靈丹，能應付變種病毒」。





第二個訊息是，雖然施打疫苗並不能一定預防變種病毒，但施打疫苗後可以大幅減少死亡及重症的風險。像是英國，雖然染疫人數有上升，但並沒有同步增加死亡人數；但看看泰國，疫苗覆蓋率跟台灣17%差不多，可是死亡人數平均卻有雙位數，韓國疫苗施打達3成，同樣的染疫死亡人數也沒有增加。





回到台灣，指揮中心若只因為染疫人數下降或是民眾渴望解封的理由就要開放未免太過決斷，而重點是台灣的疫苗施打覆蓋率也只17%，現階段有何條件宣布「微解封」？政府難道是要用人民拿生命及財產再次試驗嗎？而一旦政府讓民眾認知到有可能解封時，心態或有放鬆時，政府若因疫情升溫要再次收緊政策，又談何容易。





做個有魄力、有決心的政府有這麼難嗎？





面對中央預告7月26日解封的日子愈來愈近，希望不要到時候還是一個任由民眾臆測、想像或模稜兩可，自我感覺應該要或不要解封的指揮中心。





請政府負責任地告訴民眾及商家明確的目標，要達到多少比例的疫苗覆蓋率，然後平均每天多少案例才是降級的標準，「請用科學數據說服人」，別再玩這種關門自嗨式的「偽解封」了。











●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人





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