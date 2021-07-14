內幕／採購BNT疫苗太操勞？羅秉成戴眼鏡開會引幕僚關注

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《NOWnews今日新聞》曾報導，在鴻海集團創辦人郭台銘表達欲採購疫苗的意願之後，一開始是疾管署負責聯繫，繼而發現採購過程中有需要政府授權的部分，約莫6月初，蘇貞昌即指派具有法律背景的羅秉成加入、協調處理，並隨時向蘇回報進度，羅秉成成了政府與民間的重要橋樑，也是最清楚整個疫苗採購案始末的人。
正因如此，郭台銘6月18日早上透過臉書發出聲明，求見總統蔡英文後，行政院旋即於中午舉行臨時記者會，就是派出羅秉成親自上陣，更由其宣告政府將發函授權台積電與永齡代表政府洽談BNT疫苗，且可向代理商（上海復星）洽購，此足以代表政府的善意與誠意。
就在郭台銘和台積電董事長劉德音入府，與蔡總統會談且達成共識之後，不到一個月，就傳來好消息。上海復星11日晚間證實，已與台積電、永齡簽訂疫苗採購合約，隔天12日中午，羅秉成則代表行政院舉行記者會，公開向國人說明整個BNT採購簽約的過程與時序。羅秉成在記者會上獨當一面，但向來台風穩健的他，神情卻稍微顯露疲累。
政院幕僚透露，12日記者會前的上午，蘇貞昌還召開擴大防疫會議，羅秉成也參與其中，不過讓眾人意外的是，在公開場合鮮少戴眼鏡的羅，竟罕見戴著眼鏡現身開會，讓幕僚群議論紛紛，還忍不住多看兩眼。幕僚推測羅秉成應該累了，畢竟一個月多來，時常與歐洲方面開會，因為時差關係，工作到半夜在所難免，睡眠也應受到影響，隨著疫苗採購暫告一段落，盼羅秉成有多些時間喘息。
羅秉成對此表示，謝謝關心，推動疫苗採購專案是蘇貞昌院長所交付之任務，他就其中所涉及的法律專業問題全力提供協助。而政府會持續用盡各種努力，確保「合法」、「安全」、「有效」的疫苗有更充裕及穩定的供應來源，以保護國人健康。