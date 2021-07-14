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內幕／採購BNT疫苗太操勞？羅秉成戴眼鏡開會引幕僚關注

▲行政院發言人羅秉成戴眼鏡出席會議，引起幕僚關注是否太勞累。（圖／行政院提供）
▲行政院發言人羅秉成戴眼鏡出席會議，引起幕僚關注是否太勞累。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹、鄭宏斌／台北報導

2021-07-14 17:37:48｜2021-07-14 17:40:21

台積電與鴻海永齡基金會各購買500萬劑BNT疫苗，現已簽署合約，多數國人引頸期盼盡速到貨。行政院發言人羅秉成堪稱此次代表政府與2大民間組織、相關涉外單位等協商的關鍵人物，據了解，12日一早，行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議，平時在公開場合鮮少戴眼鏡的羅秉成，竟罕見戴上眼鏡出席，讓政院幕僚看了感到相當意外。幕僚透露，這段期間羅秉成非常忙碌，經常開會到深夜，而11日永齡和台積電完成簽約，疾管署同仁也加班審核捐贈契約直到深夜11點，羅秉成忙到太晚，才會累到隔天一早戴著眼鏡出席防疫會議。

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▲民間企業採購BNT疫苗，有法律背景的行政院政委兼發言人羅秉成代表政府溝通。（圖／行政院提供）
▲民間企業採購BNT疫苗，有法律背景的行政院政委兼發言人羅秉成代表政府溝通。（圖／行政院提供）
 

《NOWnews今日新聞》曾報導，在鴻海集團創辦人郭台銘表達欲採購疫苗的意願之後，一開始是疾管署負責聯繫，繼而發現採購過程中有需要政府授權的部分，約莫6月初，蘇貞昌即指派具有法律背景的羅秉成加入、協調處理，並隨時向蘇回報進度，羅秉成成了政府與民間的重要橋樑，也是最清楚整個疫苗採購案始末的人。

正因如此，郭台銘6月18日早上透過臉書發出聲明，求見總統蔡英文後，行政院旋即於中午舉行臨時記者會，就是派出羅秉成親自上陣，更由其宣告政府將發函授權台積電與永齡代表政府洽談BNT疫苗，且可向代理商（上海復星）洽購，此足以代表政府的善意與誠意。

就在郭台銘和台積電董事長劉德音入府，與蔡總統會談且達成共識之後，不到一個月，就傳來好消息。上海復星11日晚間證實，已與台積電、永齡簽訂疫苗採購合約，隔天12日中午，羅秉成則代表行政院舉行記者會，公開向國人說明整個BNT採購簽約的過程與時序。羅秉成在記者會上獨當一面，但向來台風穩健的他，神情卻稍微顯露疲累。

政院幕僚透露，12日記者會前的上午，蘇貞昌還召開擴大防疫會議，羅秉成也參與其中，不過讓眾人意外的是，在公開場合鮮少戴眼鏡的羅，竟罕見戴著眼鏡現身開會，讓幕僚群議論紛紛，還忍不住多看兩眼。幕僚推測羅秉成應該累了，畢竟一個月多來，時常與歐洲方面開會，因為時差關係，工作到半夜在所難免，睡眠也應受到影響，隨著疫苗採購暫告一段落，盼羅秉成有多些時間喘息。

羅秉成對此表示，謝謝關心，推動疫苗採購專案是蘇貞昌院長所交付之任務，他就其中所涉及的法律專業問題全力提供協助。而政府會持續用盡各種努力，確保「合法」、「安全」、「有效」的疫苗有更充裕及穩定的供應來源，以保護國人健康。

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