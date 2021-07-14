羽球／周天成全力拚金牌　笑稱帶了「混雙搭檔」去奧運

我是廣告 請繼續往下閱讀
但小天不敢大意，也強調小組賽每一場都會是硬仗，自己一定全力以赴。「在奧運比賽沒有在看實力差距的。比賽只有一場，每個人一定都是拚盡全力，所以我也要用生命去拚，每一球都要戰戰兢兢。小組賽也不能放鬆，因為輸掉一場就很可能無法晉級，還是要保持像是年輕選手的心態去衝。」
不過周天成也認為自己因為是第2種子，所以小組賽晉級可以直接打八強是好事，這樣就可以少打一場，也能避免一些不必要的意外。如果能順利晉級八強，周天成的對手應該不是諶龍就是李梓嘉，前者是天敵、後者則是今年近況絕佳，絕對將會是是一場硬仗。
至於目前的備戰狀態，周天成認為很順利，也透露自己待在國訓中心兩、三個月沒有出去，「這段時間把自己的技戰術和心態都準備的很好。上次打進八強，這次一定要奪牌，而且最好是金牌。」
長期關注羽球的人都知道，周天成在比賽時場邊沒有教練，僅有高敏珊坐在一旁陪伴他，為的是培養自己獨立思考的能力。這一次兩人一樣攜手出征奧運，小天也笑說就像是在打混雙一樣。
「高姐是我的雙打搭檔，在場上、場下她都幫助我很多，感謝主讓這個天使陪在我身邊，我才能走到今天。這次我們要一起參加第一次的奧運混雙。」周天成談起這一段關係，幽默的說道。
至於這一次高姐會給自己技術指導嗎？周天成神秘的表示，「這是奧林匹克最高機密，大家屆時看比賽就知道了。」