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燕子喊疫苗不該比高雄少　高市府說話了

▲台中市長盧秀燕呼籲中央依據疫情狀況及人口數公平分配疫苗，台中人口數全台第二多，疫苗不該比高雄少，對此Wecare高雄則反批，65歲以上人口高雄就是比台中多了將近8萬人，「燕子市長開戰之前先弄清楚分配基準點好嗎？」。（圖／台中市政府提供）
▲台中市長盧秀燕呼籲中央依據疫情狀況及人口數公平分配疫苗，台中人口數全台第二多，疫苗不該比高雄少，對此Wecare高雄則反批，65歲以上人口高雄就是比台中多了將近8萬人，「燕子市長開戰之前先弄清楚分配基準點好嗎？」。（圖／台中市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-14 18:02:55｜2021-07-14 18:16:33

台中市長盧秀燕下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會時表示，台中人口數全台第二多，其中高雄人口數比台中少約7萬多人，但疫苗數卻比台中多配約8萬劑，呼籲中央分配疫苗力求公平，對此Wecare高雄則反批，65歲以上人口高雄就是比台中多了將近8萬人，「燕子市長開戰之前先弄清楚分配基準點好嗎？」，高雄市新聞局長董建宏則強調，高雄高風險族群比率高，而中央65歲以上人口比率配給高雄的疫苗才0.91%，低於台中也遠低雙北地區，疫苗並未多給，反而是少於需求

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台中市長盧秀燕說，截至今日止，新北獲配約82萬劑、台北約76.9萬劑、高雄約58萬劑、台中約50萬劑、桃園約47.1萬劑、台南約32.6萬劑，台中人口數全台第二多，但目前分配到的疫苗數目卻是六都第4；其中高雄人口數比台中少約7萬多人，但疫苗數卻比台中多配約8萬劑，若中央再多配發疫苗，市府將可替66歲、65歲長輩施打疫苗，甚至還可納入其他年齡層長輩，呼籲中央分配疫苗力求公平。

Wecare高雄對此表示，「不要沒事就拖高雄出來鞭」，燕子市長好歹也當兩年半的市長了，「妳會不知道人口老年化比例嗎？」，Wecare高雄說，從疫苗接種啟動迄今，目前施打主要是從第六類75歲以上市民，一路接種到目前的第八類65歲到74歲市民，截至到6月底高雄65歲以上人口為471,044人，台中則是394,436人，65歲以上人口高雄就是比台中多了將近8萬人，台中人口比高雄多，但是台中長輩比較少，所以剛剛好，高雄才需要多8萬劑疫苗，「燕子市長開戰之前先弄清楚分配基準點好嗎？」。

台灣基進財務長張婷婷則批，之前是柯文哲出來吵台北分配量比高雄少，中央流行疫情指揮中心也已經出面解釋過疫苗分配規則，結果現在換台中市長盧秀燕拿出來吵，這種攻擊真的是「沒知識兼沒衛生」，不愧是「藍白一家親」。

▲還沒進行過正式展演的高雄流行音樂中心，將在7月15日正式加入高雄大型接種站的行列。（圖／高雄市政府提供）
▲還沒進行過正式展演的高雄流行音樂中心，將在7月15日正式加入高雄大型接種站的行列。（圖／高雄市政府提供）
針對台中市長盧秀燕喊疫苗不該比高雄少，高雄市新聞局長董建宏表示，首先，依長輩人口比率，高雄65歲以上的長輩，比台中多了7.8萬人，因此也僅只是剛好夠提供給高雄的長輩施打而已。在風險的考量下，此波疫苗優先施打對象就是以長輩為主，希望讓所有高齡長輩都具有免疫力，才能確保長輩的安全，以及降低醫療量能的壓力；第二，高雄有海、空兩個國際商港與空港，相關進出口的量能與人員，也遠遠超過台中市。不包括船員，光是海關與CIQS等港務人員就已經施打了1.1萬人，高雄市其實為了讓國家產業得以正常運作，也負擔了相當的量能。

董建宏強調，疫苗的分配必須要先提供給醫事人員，以確保台灣的醫療量能，而高雄市因為有四大醫學中心，並肩負高屏澎東等地區的醫療照護，醫療負擔壓力很大，而中央65歲以上人口比率配給高雄的疫苗，才0.91%，低於台中也遠低雙北地區，因此，高雄的劑量非但沒有多給，反而是少於需求，對高雄市的長輩未盡公平；疫苗的施打，重點在於確保長輩的安全，以及醫療與國家正常運作的量能，這才是疫苗施打與此波疫苗分配的關鍵因素。

▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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