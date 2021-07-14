燕子喊疫苗不該比高雄少　高市府說話了

下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會時表示，

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台中市長盧秀燕說，截至今日止，新北獲配約82萬劑、台北約76.9萬劑、高雄約58萬劑、台中約50萬劑、桃園約47.1萬劑、台南約32.6萬劑，台中人口數全台第二多，但目前分配到的疫苗數目卻是六都第4；其中高雄人口數比台中少約7萬多人，但疫苗數卻比台中多配約8萬劑，若中央再多配發疫苗，市府將可替66歲、65歲長輩施打疫苗，甚至還可納入其他年齡層長輩，呼籲中央分配疫苗力求公平。

Wecare高雄對此表示，「

Wecare高雄說，

高雄65歲以上人口

▲還沒進行過正式展演的高雄流行音樂中心，將在7月15日正式加入高雄大型接種站的行列。（圖／高雄市政府提供）