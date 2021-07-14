燕子喊疫苗不該比高雄少　高市府說話了

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Wecare高雄對此表示，「不要沒事就拖高雄出來鞭」，燕子市長好歹也當兩年半的市長了，「妳會不知道人口老年化比例嗎？」，Wecare高雄說，從疫苗接種啟動迄今，目前施打主要是從第六類75歲以上市民，一路接種到目前的第八類65歲到74歲市民，截至到6月底高雄65歲以上人口為471,044人，台中則是394,436人，65歲以上人口高雄就是比台中多了將近8萬人，台中人口比高雄多，但是台中長輩比較少，所以剛剛好，高雄才需要多8萬劑疫苗，「燕子市長開戰之前先弄清楚分配基準點好嗎？」。
台灣基進財務長張婷婷則批，之前是柯文哲出來吵台北分配量比高雄少，中央流行疫情指揮中心也已經出面解釋過疫苗分配規則，結果現在換台中市長盧秀燕拿出來吵，這種攻擊真的是「沒知識兼沒衛生」，不愧是「藍白一家親」。
針對台中市長盧秀燕喊疫苗不該比高雄少，高雄市新聞局長董建宏表示，首先，依長輩人口比率，高雄65歲以上的長輩，比台中多了7.8萬人，因此也僅只是剛好夠提供給高雄的長輩施打而已。在風險的考量下，此波疫苗優先施打對象就是以長輩為主，希望讓所有高齡長輩都具有免疫力，才能確保長輩的安全，以及降低醫療量能的壓力；第二，高雄有海、空兩個國際商港與空港，相關進出口的量能與人員，也遠遠超過台中市。不包括船員，光是海關與CIQS等港務人員就已經施打了1.1萬人，高雄市其實為了讓國家產業得以正常運作，也負擔了相當的量能。
董建宏強調，疫苗的分配必須要先提供給醫事人員，以確保台灣的醫療量能，而高雄市因為有四大醫學中心，並肩負高屏澎東等地區的醫療照護，醫療負擔壓力很大，而中央65歲以上人口比率配給高雄的疫苗，才0.91%，低於台中也遠低雙北地區，因此，高雄的劑量非但沒有多給，反而是少於需求，對高雄市的長輩未盡公平；疫苗的施打，重點在於確保長輩的安全，以及醫療與國家正常運作的量能，這才是疫苗施打與此波疫苗分配的關鍵因素。
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