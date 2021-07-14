伊拉克收治新冠病患醫院大火釀92死　20具焦屍待辨認

伊拉克南部納西里耶市（Nasiriyah）一間收治新冠肺炎（COVID-19）病患的海珊（Al-Hussein）醫院，在12日晚間發生火災，目前至少92人喪命，受傷人數超過100人，還有20具焦屍等待辨認。





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綜合外媒報導，位於伊拉克南部納西里耶市的海珊醫院專門收治新冠肺炎病患，12日晚間突然發生大火，警方以及民防組織調查後發現，疑似是因電線短路冒出火花，引爆了氧氣瓶，進而造成火災。





報導指出，搜救小組已經動用挖土機移除部分燒毀的建築，也有人員妥善處理遺體，病患家屬全都聚集在一旁，而停屍間仍有至少20多具焦屍，需要進行DNA檢測辨認身份。





伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）13日召開緊急會議，下令停職並且逮補院長等相關醫院管理階層人員，並且要求一週內提交調查報告。卡迪米稱這場災難是「所有伊拉克人心中的傷痛」，呼籲全國人民為這場災難哀悼。





▲外界將這場火災原因歸咎於政府未汲取教訓，醫院防火系統也不完善，導致悲劇發生。（圖／美聯社／達志影像）

但根據了解，這已經是伊拉克近3個月以來發生的第2起類似事故。今年4月伊拉克首都巴格達一間醫院因氧氣瓶爆炸發生火災，釀至少82人死亡110人受傷，伊拉克衛生部長哈桑（Hassan al-Tamimi）引咎辭職。





而這次火災發生的原因，民眾歸咎於政府未汲取教訓。有醫療人員表示，這間醫院建築是廉價的易燃材料建造，不但沒有安裝緊急灑水系統，也沒有基本的火警系統。





當地醫療人員長期以來對於伊拉克醫院的安全系統不嚴實感到不滿，尤其氧氣瓶因為附近也沒有做好足夠防備，被稱為是「不定時炸彈」。





而伊拉克目前正處於另一波新冠肺炎疫情當中，前一個禮拜單日新增逾9千例，累計確診超過140萬例。因為戰爭等因素，導致當地人民對於公共衛生部門恐懼以及不信任，讓許多人無法治醫院尋求治療。



