梁赫群見兒玩耍「滿是惶恐」 奉勸小鐘：生小孩要趁早
藝人梁赫群近來錄製節目《女人我最大》時，表示平時除了要主持節目之外也要拍戲，「像之前錄《食尚玩家》到台南出外景，節目錄完回台北已經8、9點，劇組又趕著殺青，10點又接著去拍戲」，直言已經累到不知道在演什麼，不僅如此，梁赫群坦言家中好動的寶貝兒子也讓他累翻，開玩笑表示只要看到兒子滿足的笑容就覺得害怕。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-14 20:00:00
「可是有時候工作很累，回到家更累」，梁赫群透露兒子目前正值好動階段，喜歡跑跳，所以有時平日結束外景拍攝後，周末還必須帶他出遊放電。梁赫群也表示自從兒子接觸怪獸與英雄打架的故事後，就會開始要求自己演怪獸，且一打就是一個下午，「現在我起床，看到兒子滿血回歸的眼神就覺得惶恐」。梁赫群吐露完甜蜜的負荷後，還不忘奉勸一旁的小鐘：「如果想要生小孩要趁早，不然體力真的不堪負荷！」
有運動習慣的小鐘透露，為了要讓自己50歲留下紀念，曾挑戰騎單車上武嶺，笑說自己累到以為「差點要死掉」，主持人藍心湄原以為小鐘是要藉此事蹟炫耀自己的好體力，沒想到小鐘竟直接脫口：「一路上都是斜坡，我騎到『蛋』都快破了！」出其不意的回答，引來全場一陣大笑，反觀工作、家庭兩頭燒的梁赫群，總被誤會睡眠不足，忍不住大嘆：「氣色真的很重要。」（編輯：侯家瑜）
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