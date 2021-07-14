COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

梁赫群見兒玩耍「滿是惶恐」　奉勸小鐘：生小孩要趁早

▲梁赫群見兒玩耍滿是惶恐。（圖／梁赫群臉書）
▲梁赫群見兒玩耍滿是惶恐。（圖／梁赫群臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-14 20:00:00

藝人梁赫群近來錄製節目《女人我最大》時，表示平時除了要主持節目之外也要拍戲，「像之前錄《食尚玩家》到台南出外景，節目錄完回台北已經8、9點，劇組又趕著殺青，10點又接著去拍戲」，直言已經累到不知道在演什麼，不僅如此，梁赫群坦言家中好動的寶貝兒子也讓他累翻，開玩笑表示只要看到兒子滿足的笑容就覺得害怕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「可是有時候工作很累，回到家更累」，梁赫群透露兒子目前正值好動階段，喜歡跑跳，所以有時平日結束外景拍攝後，周末還必須帶他出遊放電。梁赫群也表示自從兒子接觸怪獸與英雄打架的故事後，就會開始要求自己演怪獸，且一打就是一個下午，「現在我起床，看到兒子滿血回歸的眼神就覺得惶恐」。梁赫群吐露完甜蜜的負荷後，還不忘奉勸一旁的小鐘：「如果想要生小孩要趁早，不然體力真的不堪負荷！」

▲梁赫群（左）透露兒子目前正值好動階段，中為藍心媚，右為小鐘。（圖／TVBS提供）
▲梁赫群（左）透露兒子目前正值好動階段，中為藍心湄，右為小鐘。（圖／TVBS提供）
有運動習慣的小鐘透露，為了要讓自己50歲留下紀念，曾挑戰騎單車上武嶺，笑說自己累到以為「差點要死掉」，主持人藍心湄原以為小鐘是要藉此事蹟炫耀自己的好體力，沒想到小鐘竟直接脫口：「一路上都是斜坡，我騎到『蛋』都快破了！」出其不意的回答，引來全場一陣大笑，反觀工作、家庭兩頭燒的梁赫群，總被誤會睡眠不足，忍不住大嘆：「氣色真的很重要。」（編輯：侯家瑜）

▲小鐘為了要讓自己50歲留下紀念，挑戰騎單車上武嶺。（圖／小鐘臉書）
▲小鐘為了要讓自己50歲留下紀念，挑戰騎單車上武嶺。（圖／小鐘臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.77%58.23%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.94%43.06%
2021-07-12-2021-07-15
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀