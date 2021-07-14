COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

印尼疫情炸鍋　外館安排包機28日接僑胞返台

▲由於新冠疫情大爆發，印尼醫療資源和人力吃緊。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於新冠疫情大爆發，印尼醫療資源和人力吃緊。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-14 18:45:05｜2021-07-14 18:46:16

印尼新冠肺炎狂燒，近8天有30萬人確診，去年3月至今累計確診260萬人，為保障印尼台商僑民的健康及安全，外交部今（14）日表示，我國駐印尼代表處安排包機協助僑胞於28日搭機返台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部發言人歐江安表示，由於印尼各地皆有台商染疫確診案例，駐印尼代表處除設置24小時急難救助專線作為當地台商僑民通報聯繫機制，另外與印尼僑界、台商總會及各地台商分會合作在印尼各區域設立「緊急抗疫中心」，透過社群媒體平台即時滙集印尼各地區疫情及醫療資訊，協助我國僑民和台商施打疫苗、推薦醫院、爭取病床、安排線上問診或醫生到府看診、提供醫療物資等相關資訊。

外交部指出，目前台灣印尼航線已暫停直飛班機，駐處除隨時蒐集轉機返國資訊並提供台商僑民參考外，另外透過印尼僑界協調，已安排印尼巴澤航空(Batik Air)規劃在28日以包機方式運載旅居印尼的我國僑民回台，駐處屆時將提供必要協助。我國駐印尼代表處及駐泗水辦事處均已訂定「緊急應變計畫」，密切注意印尼疫情發展並相應採取必要措施。外交部及駐處對於印尼各地僑界及台商分會自發性成立抗疫群組或緊急服務中心，都會全力支持。駐印尼、泗水兩處將在現有的急難救助通報機制上，進一步整合各地區僑界防疫中心的力量，在疫情期間提供台商及僑民即時協助。

外交部指出，國人在印尼境內如因疫情或遭遇急難需要協助，請撥打我駐印尼代表處緊急聯絡電話：+62-811-984-676(印尼境內請直撥0811-984-676)或駐泗水辦事處緊急聯絡電話：+62-822-5766-9680(印尼境內請直撥0822-5766-9680)；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.45%58.55%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.43%43.57%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀