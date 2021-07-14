印尼疫情炸鍋　外館安排包機28日接僑胞返台

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外交部指出，目前台灣印尼航線已暫停直飛班機，駐處除隨時蒐集轉機返國資訊並提供台商僑民參考外，另外透過印尼僑界協調，已安排印尼巴澤航空(Batik Air)規劃在28日以包機方式運載旅居印尼的我國僑民回台，駐處屆時將提供必要協助。我國駐印尼代表處及駐泗水辦事處均已訂定「緊急應變計畫」，密切注意印尼疫情發展並相應採取必要措施。外交部及駐處對於印尼各地僑界及台商分會自發性成立抗疫群組或緊急服務中心，都會全力支持。駐印尼、泗水兩處將在現有的急難救助通報機制上，進一步整合各地區僑界防疫中心的力量，在疫情期間提供台商及僑民即時協助。
外交部指出，國人在印尼境內如因疫情或遭遇急難需要協助，請撥打我駐印尼代表處緊急聯絡電話：+62-811-984-676(印尼境內請直撥0811-984-676)或駐泗水辦事處緊急聯絡電話：+62-822-5766-9680(印尼境內請直撥0822-5766-9680)；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。