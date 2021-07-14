高風險族群多於台中　高市府：疫苗分配未多給

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董建宏表示，首先依長輩人口比率，高雄65歲以上的長輩，比台中多了7.8萬人。因此也僅只是剛好夠提供給高雄的長輩施打而已。在風險的考量下，此波疫苗優先施打對象就是以長輩為主。希望讓所有高齡長輩都具有免疫力，才能確保長輩的安全，以及降低醫療量能的壓力。
第二，高雄有海、空兩個國際商港與空港，相關進出口的量能與人員，也遠遠超過台中市。不包括船員，光是海關與CIQS等港務人員就已經施打了1.1萬人。因此，高雄市其實為了讓國家產業得以正常運作，也負擔了相當的量能。
此外，疫苗的分配，也必須要先提供給醫事人員，以確保台灣的醫療量能。而高雄市因為有四大醫學中心，並肩負高屏澎東等地區的醫療照護，醫療負擔壓力很大。
董建宏表示，疫苗的施打，重點在於確保我們的長輩的安全，以及醫療與國家正常運作的量能，因此，高雄市接種疫苗，提高長輩的免疫力，避免重症的發生，降低可能的死亡率。並讓海空港的相關人員，以及所有的醫療人員等，都施打疫苗。這才是疫苗施打與此波疫苗分配的關鍵因素。
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