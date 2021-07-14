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張睿家只穿小褲褲　嚴正嵐羞認：胸肌比我大

▲貓妖總裁張睿家（右起）追求嚴正嵐，還有犬妖李齊出鬼點子。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
▲貓妖總裁張睿家（右起）追求嚴正嵐，還有犬妖李齊出鬼點子。（圖／七十六号原子、myVideo提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-07-14 19:24:29

人貓戀奇幻劇《我的老闆是隻貓》今（14日）舉行線上首映記者會，張睿家、嚴正嵐一幕浪漫「擦吻」，居然比正常的吻戲還難拍，一拍拍了2小時。另一場張睿家因妖力失效，從貓瞬間變回人類的戲，他只穿三角褲上陣，嚴正嵐直呼害羞：「我有掐他的胸肌，很大！比我的還大。」提到和張睿家組CP，嚴正嵐表示他表演細膩，合作起來「如沐春風」，32歲的她和吉他手伍晴川交往4年，對婚姻抱持期待，她表示：「我應該是會結婚的啦！」又立刻澄清身分證配偶欄還空著，直說：「有的話會跟大家講，不過我不想辦婚禮。」

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▲張睿家揣摩貓咪眼神。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
▲張睿家揣摩貓咪眼神。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
李齊演出對張睿家百依百順的「犬妖男僕」，被笑稱是本劇隱藏版汪喵CP，讓嚴正嵐「很有危機感」，但李齊說：「現實生活不會做到幫好哥兒們擦鞋、穿衣服這麽誇張啦。」李齊戲裡詮釋無法理解人類愛情的犬妖，他坦承自己戀愛敏感度確實偏低：「對方要很主動，很明確表示，我才會接收到，但我就跟狗狗一樣，認定了這個人就會很忠心，無論如何都會覺得對方是最棒的。」被問到若是另一半有像李齊這般服務周到的異性知己，能不能接受？嚴正嵐說絕對封殺到底，張睿家則尊重伴侶，基於「信任」並不介意。

▲《我的老闆是隻貓》舉辦線上首映記者會。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
▲《我的老闆是隻貓》舉辦線上首映記者會。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
袁子芸目前則隨新片出席坎城影展活動，她抵抗時差一早起床在地球另一端與《我的老闆是隻貓》記者會連線，她說到這幾天的坎城生活像夢一場，很不真實，同劇夥伴們也不忘提醒她小心扒手、多多留意豔遇機會。袁子芸表示這次劇中角色是個熱愛宮廷劇的女生，還養了一隻取名「皇上」的橘貓，因此她特別把某些台詞的情境設計成「宮鬥劇版本」，想像自己是甄嬛要逼問嚴正嵐跟張睿家的戀情發展，她表示很開心這個想法獲得導演讚賞，加上有同門師兄唐振剛在同劇組，讓她第一次在台灣拍戲就很安心。

▲袁子芸戲中演超級貓奴，養了一隻尊貴的貓咪叫做「皇上」。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
▲袁子芸戲中演超級貓奴，養了一隻尊貴的貓咪叫做「皇上」。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
唐振剛則是演活魅惑蛇妖，表面溫柔貼心，本性卻是奸邪狡猾，為了自己的利益不擇手段，有場戲安排他突然現身暗巷用妖力攻擊張睿家，導致張睿家身受重傷，他表示這場戲拍了很久，事前揣摩了各種蛇的樣態與表情，以及參考貓跟蛇打架的影片，不過妖力對決的好處是不用真的「格鬥」，省去很多體力的消耗，完全要想像力去做出攻擊。問他如果可以變成什麼動物，想變成什麼？唐振剛笑說：「我想去空中當大鵰，露出展翅的鵰身，成為鵰王。」《我的老闆是隻貓》由七十六号原子、維恩原創國際、台灣大哥大myVideo聯合出品，7月16日起每周五午夜0點在myVideo播出。

▲唐振剛（左）一見嚴正嵐（中）就搭肩獻殷勤，讓張睿家（右）看得牙癢癢。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
▲唐振剛（左）一見嚴正嵐（中）就搭肩獻殷勤，讓張睿家（右）看得牙癢癢。（圖／七十六号原子、myVideo提供）
 

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