捍衛聲譽！高端疫苗反擊網路謠言 正式向台北地檢署提告
國產疫苗廠商高端疫苗13日遭社群媒體發文質疑所產疫苗效用，高端隨即發出三點聲明澄清，表示流傳內容為斷章取義解讀、惡意誤導視聽，已嚴重損害高端聲譽，今（14）日下午由委任律師向台北地檢署以涉刑法加重毀謗罪等罪嫌提出刑事告訴。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-14 19:26:30｜2021-07-14 19:29:22
高端表示，Facebook粉絲專頁「不演了新聞台」在7月13日中午，於該社群平台聲稱自吹哨者取得資訊，指稱高端新冠肺炎疫苗「根據一二期臨床試驗報告…高端疫苗對Delta變異株的中和抗體平均值，僅有對武漢原始株的1/16…而整體對Beta變異株的中和抗體平均值，也僅有對武漢原始株的1/10。」，且「中研院執行的高端疫苗『小鼠AAV攻毒報告』則顯示，小鼠感染5天後的肺部病毒數據表現也不佳，低中高劑量與對照組差異不大…」所述為斷章取義解讀、惡意誤導視聽，已嚴重損害高端聲譽。
高端針對上述所散佈不實的內容，反擊該專頁經營者被告朱凱翔惡意曲解研究數據意義，並擷取部分文字斷章取義，故意誹謗高端疫苗之名譽及信用等，已涉刑法加重毀謗罪、證券交易法散布流言或不實資料操縱價格罪、刑法非公務員洩漏國防以外秘密罪以及營業秘密法之不正方法取得營業秘密等罪嫌。
高端為捍衛公司聲譽，稍早發布新聞稿，稱已於今日正式提出告訴，反擊網路不實內容，後續將交由司法及相關主管機關進行調查。
Facebook粉絲專頁「不演了新聞台」則針對高端新聞稿回應「開戰囉」，昨晚也對高端的回應表示，「該來的就來吧，法院見」，在記者會上那些迴避的、隱匿的、不公開的、說是機密的，就到法院說清楚，有好些人，他都很想傳來作證。