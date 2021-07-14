南市整體照服工作人員疫苗施打率達96% 遠超中央8成規定
自中央流行疫情指揮中心指示全國進入三級警戒後，台南市社區式長照機構暫停服務，但居家式長照機構仍持續照顧服務。為顧及照服對象及照顧服務員健康，避免發生群聚感染，台南市政府社會局自6月起陸續為照服對象及照服員接種COVID-19疫苗。截至目前整體照服工作人員施打率已達96%，遠超過中央規劃長照機構解封必須達到8成接種率的條件。
記者林怡孜/台南報導
2021-07-14 19:27:22
台南市長黃偉哲表示，台南市長照機構疫苗接種情形相當好，目前是相對安全的場域，可以配合中央流行疫情指揮中心的鬆綁規定，他也感謝在第一線提供服務人員的辛勞，也盼持續守護長輩及需要長照服務的民眾。
台南社會局指出，目前社區式長照機構照服員及工作人員共計540人，截至7月9日已施打513人，施打率已達95%；居家式長照機構之照服員共計2,871人，已施打2,774人，施打率已達96.6%。總計社區式及居家式長照機構整體工作人員施打率高達96%。
社會局表示，台南市政府相當重視長照機構及長輩，在新冠疫情不斷升溫的同時，照顧服務員的辛苦倍增可以體會，因此將第一線人員列為優先施打對象。社會局並呼籲，防疫期間提供長照服務時，務必依照中央疫情指揮中心的防疫指示，做好應有的防疫措施，大家全民一心，共體時艱、共同防疫。