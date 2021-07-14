迎接大量接種開放高流　最好的地方給長輩最好服務

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高雄流行音樂中心高流海音館明天將作為接種站使用，陳其邁表示，高雄展覽館、巨蛋1天最高可達到6000人次接種，隨著施打的方式年齡層再往下降，預估可再增加量能，而高流也預估1天可打到3000人，3座大型場館加起來1天可達到1萬2000～1萬4000人，但原則還是打好打滿、不求快。
陳其邁表示，今天持續在各個地方施打疫苗，雖然也有離市區較遠的地方但服務不打折很多長輩都到現場，宗教聖地內門紫竹寺，大寮包公廟也服務大寮地區市民，都是市民朋友熟悉的地方，很多的醫護同仁越來越有經驗，大家可以看到工作人員都非常親切向大家服務。
陳其邁也特別感謝一位住在大樹的長輩，今天在展覽館，她說70歲了還沒打疫苗，他跟這位長輩說有沒有帶健保卡趕快去打，她說有帶就去打了她在幫我們做清消的工作自己都忘了沒有時間，所以我要拜託大家時間到了趕快去打，保護自己和他人，謝謝這個阿桑很辛苦很認真，也給我們一個安全的環境。
陳其邁強調，選擇大型場館有2個考量，一是要保持社交距離、避免群聚，所以挑空間大的場域，再者，大型展覽館都是很多高雄市民一起努力的成果，包括高流和巨蛋都蓋了非常長的一段時間，提供最好的環境讓市民、尤其長輩做為施打的地方，這些長輩住在高雄、對高雄的努力，他覺得他們值得全心全意的服務，「要打疫苗本來就要在最好的地方，讓長輩有最好的服務」。
陳其邁也提及，這陣子市府和醫護人員為了接種站的事全都累翻了，他今天早上到高雄展覽館，現場工作人員都士氣高昂，有一位觀光局同仁今天退休，但退休前3天都在展覽館服務，做為高雄市府的工作同仁能做這樣讓他很驕傲。
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