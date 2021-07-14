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《愛的奧特萊斯》女神黑化！項婕如「雙面演技」大反轉

▲項婕如在《愛的奧特萊斯》發揮演技實力，大玩雙面人手法騙倒眾人。（圖／LINE TV 提供）
▲項婕如在《愛的奧特萊斯》發揮演技實力，大玩雙面人手法騙倒眾人。（圖／LINE TV 提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-14 22:00:00

青春奇幻愛情原創劇《愛的奧特萊斯》，故事環繞校園男女愛情關係展開，本周迎來全季最高潮，黃禮豐循線前往頂樓找到柯震東師妹姜予，此時人間蒸發的校花項婕如終於出現，當觀眾正為找到了罷凌女神的兇手而感覺痛快時，項婕如終於坦承黑化祕密，發揮雙面演技，一次騙倒所有人。項婕如天天準時追劇，也不忘關心網友給她的評價，笑說這段期間看到最多的是「校花女神很漂亮」，還發現在百萬點擊主題曲《寫給明天的情書》MV留言區中，有不少人詢問MV裡這個漂亮女孩是誰，個性內向的她嬌嗔害羞又忍不住開心。

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▲姜典（左）、項婕如在《愛的奧特萊斯》愛得又虐又搞笑。（圖／LINE
▲姜典（左）、項婕如在《愛的奧特萊斯》愛得又虐又搞笑。（圖／LINE TV 提供）
角色成長變化大的男主角姜典，是北藝大電影戲表演組最高分錄取的本科系學生，以過去紮實的訓練迎接首次挑戰演出劇集，和現場多位獲奬演員及台北電影節非常新人對戲，完全不顯生澀，他清新的外表及靈動的大眼睛吸引不少粉絲，Dcard也有網友討論他會是2021最看好新人之一、是名符其實的寶藏男孩。面對外界評價，姜典表示：「爸媽是第一次從螢幕裡看到我演戲，劇中扮演的呆萌系電機男，和我現實生活比較安靜、酷酷的樣子有很大的不同，有肯定我在戲劇裡對角色下的苦功，稱讚我把左又禾這個角色自然零違和的表現出來，當下真的感動到想流淚。」

▲「寶藏男孩」姜典（左）配對好兄弟黃禮豐的CP組合賞心悅目，也受到許多粉絲支持。（圖／LINE
▲「寶藏男孩」姜典（左）配對好兄弟黃禮豐的CP組合賞心悅目，也受到許多粉絲支持。（圖／LINE TV 提供）
有趣的是，姜典粉絲認為偶像很百搭，無論是姜典配對項婕如，或是配對好兄弟黃禮豐的CP組合都各有支持者，因為故事的反轉力道太強，粉絲腦洞大開，也設想了多種結局的可能。不管選擇那組CP，百搭又男女通殺的姜典都是最大受益者，讓姜典聽了笑說感謝粉絲支持。下周一該劇將迎來大結局，令粉絲直呼既期待又怕太快劇荒，紛紛敲碗期待有第二季的誕生。《愛的奧特萊斯》共50集，周一至周五中午12點半於LINETV與LINE TV貼文串上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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