《愛的奧特萊斯》女神黑化！項婕如「雙面演技」大反轉

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角色成長變化大的男主角姜典，是北藝大電影戲表演組最高分錄取的本科系學生，以過去紮實的訓練迎接首次挑戰演出劇集，和現場多位獲奬演員及台北電影節非常新人對戲，完全不顯生澀，他清新的外表及靈動的大眼睛吸引不少粉絲，Dcard也有網友討論他會是2021最看好新人之一、是名符其實的寶藏男孩。面對外界評價，姜典表示：「爸媽是第一次從螢幕裡看到我演戲，劇中扮演的呆萌系電機男，和我現實生活比較安靜、酷酷的樣子有很大的不同，有肯定我在戲劇裡對角色下的苦功，稱讚我把左又禾這個角色自然零違和的表現出來，當下真的感動到想流淚。」
有趣的是，姜典粉絲認為偶像很百搭，無論是姜典配對項婕如，或是配對好兄弟黃禮豐的CP組合都各有支持者，因為故事的反轉力道太強，粉絲腦洞大開，也設想了多種結局的可能。不管選擇那組CP，百搭又男女通殺的姜典都是最大受益者，讓姜典聽了笑說感謝粉絲支持。下周一該劇將迎來大結局，令粉絲直呼既期待又怕太快劇荒，紛紛敲碗期待有第二季的誕生。《愛的奧特萊斯》共50集，周一至周五中午12點半於LINETV與LINE TV貼文串上映。
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