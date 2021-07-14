發放5千元消費券紓困？鄭文燦：是否分類紓困可以討論
台南市議員謝龍介要求市長黃偉哲向中央提案發放每人5000元消費券來振興經濟，黃偉哲也承諾會爭取。對此桃園市長鄭文燦今（14）日受訪表示，若採全體不分貧富的方式發放，對於經濟振興或弱勢照顧效果有多大，這個部分應該評估。
記者李春台/桃園報導
2021-07-14 19:57:42
鄭文燦指出，目前政府提出的紓困方案按照產業別及個人職業或身分別發放，紓困人數比去年多一倍，包括擴大急難紓困、勞工紓困貸款、職業工會紓困補助等，預估有820萬人，大概是全體國民的三分之一，如果要採取全體不分貧富的方式發放消費券，到底對經濟振興的效果有多大，對弱勢照顧的效果多大，這個部分應該來評估。
鄭文燦說，謝龍介或黃偉哲也是好意，希望通通有獎，希望每個人都得到補助，但他認為，在疫情振興的階段，如何把錢用的有效，照顧到疫情期間受到疫情影響的個人或企業，這個部分可以討論。
鄭文燦提到，有些國家例如美國也採取每個人發放2000美金的補償方式，到底要分類別好，還是不分類別好，都是可以討論的。他表示，這段時間政府的紓困方案已經做的應該先完成，之後若社會上覺得還不夠，可以再討論。
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