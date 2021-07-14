COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

盧秀燕指疫苗少8萬劑　Wecare高雄回批：台中長輩比較少

▲台中市長盧秀燕指疫苗少8萬劑；對此Wecare高雄回批：台中長輩比較少，所以剛剛好，高雄才需要多8萬劑疫苗。（圖／截自Wecare高雄臉書）
▲台中市長盧秀燕指疫苗少8萬劑；對此Wecare高雄回批：台中長輩比較少，所以剛剛好，高雄才需要多8萬劑疫苗。（圖／截自Wecare高雄臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-14 20:16:14

「不要沒事就拖高雄出來鞭，燕子市長開戰之前先弄清楚，分配基準點好嗎！」針對台中市長盧秀燕今(14)日指出，台中人口比高雄多，獲配數卻比高雄少，呼籲中央再多給台中8萬劑疫苗，才可以幫66、65歲的長者施打疫苗。對此，臉書粉專Wecare高雄立刻做出上述回應並強調，台中人口比高雄多，但是台中長輩比較少，所以剛剛好，高雄才需要多8萬劑疫苗，「燕燕，這樣妳懂了嗎？！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕今天提及六都疫苗配撥比率數字，高雄市人口270多萬，台中市人口280萬左右，但高雄累積配送劑數有58萬左右，配撥比率21.07%，台中市只有50多萬劑，配撥比率17.87%。

盧秀燕強調，疫苗是國家的疫苗，是全民的疫苗，應該要公平分配，台中獲得疫苗數量比雙北她少沒話說，但比高雄少就值得討論。她希望中央可以比照高雄，再給台中8萬劑疫苗，讓台中可以幫65、66歲甚至64歲的人施打疫苗。

Wecare高雄對此批評，不要沒事就拖高雄出來鞭，盧秀燕好歹也當兩年半的市長了，會不知道人口老年化比例嗎？從疫苗接種啟動迄今，目前施打主要是從第六類：75歲以上市民等等，一路接種到目前的第八類：65歲到74歲市民。

Wecare高雄指出，截至到六月底，高雄65歲以上人口為471044，台中65歲以上人口為394436人，高雄65歲以上人口就是比台中65歲以上，多了幾近8萬人（7.7萬）。

Wecare高雄總結，台中人口比高雄多，但是台中長輩比較少，所以剛剛好，高雄才需要多8萬劑疫苗，「燕燕，這樣妳懂了嗎？！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.77%58.23%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.94%43.06%
2021-07-12-2021-07-15
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀