盧秀燕指疫苗少8萬劑　Wecare高雄回批：台中長輩比較少

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盧秀燕強調，疫苗是國家的疫苗，是全民的疫苗，應該要公平分配，台中獲得疫苗數量比雙北她少沒話說，但比高雄少就值得討論。她希望中央可以比照高雄，再給台中8萬劑疫苗，讓台中可以幫65、66歲甚至64歲的人施打疫苗。
Wecare高雄對此批評，不要沒事就拖高雄出來鞭，盧秀燕好歹也當兩年半的市長了，會不知道人口老年化比例嗎？從疫苗接種啟動迄今，目前施打主要是從第六類：75歲以上市民等等，一路接種到目前的第八類：65歲到74歲市民。
Wecare高雄指出，截至到六月底，高雄65歲以上人口為471044，台中65歲以上人口為394436人，高雄65歲以上人口就是比台中65歲以上，多了幾近8萬人（7.7萬）。
Wecare高雄總結，台中人口比高雄多，但是台中長輩比較少，所以剛剛好，高雄才需要多8萬劑疫苗，「燕燕，這樣妳懂了嗎？！」
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