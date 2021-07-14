自打臉？北市府「請確診者立刻回家」台灣基進酸柯露馬腳

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張博洋強調沒有要否認基層疫調人員的辛苦，「每天上百通的電話，真的是非常疲勞的工作轟炸。但真正在消費這些基層辛苦的人，就是你柯文哲。說『傳統疫調不切實際』的人，是柯文哲；現在又跳出來大聲說台北市有在做疫調的，也是你。」
「疫調不會因為你前面加上『精準』兩字，就會變得精準，人民要的是有效的疫調 ，不是只有名稱好聽的疫調 。如果疫調有效，台北不會發生環南攤販回到桃園自己買快篩，才發現確診的事情。」
張博洋指出，大家質疑的是「有沒有效」，柯文哲的回覆卻是「有沒有做」，他狠酸：「做一筆，也是有做，不是嗎？答非所問，還振振有詞。台北市今天是全台灣唯一破二位數的確診縣市，講難聽一點，就是全台灣在等你們北市府盡快把疫情搞定。」
張博洋痛批，有空拍影片還不小心漏出馬腳，不趕快把心力放在「如何讓疫調發揮功能」，疫調電話打了，足跡問了，「如果沒有匡列、隔離，還要請人家自己回家的話，那到底有個屁用？！」
此外，張博洋提到，該宣傳片的開場畫面用署名疫調人員的方式寫著：「這段時間，其實我都不敢打開電視新聞」，影片最後面還放上了林靜儀醫師批評北市疫調的政論畫面，想帶風向反擊。
「一個市政府，點名一個民間醫師？！台北市政府，面對對好心肝的時候有這麼心狠手辣就好了。」張博洋在文章的最後痛斥。貼文引發網友熱烈討論，連政論名嘴張宇韶都在底下留言指出：「然後還在影片裡面說我們胡說！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼