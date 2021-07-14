東勢區農會成立蔬果冷鏈截切場 搶攻水果鮮切即食商機

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蔬果截切場場長羅凱哲表示，東勢區農會蔬果截切場，是目前全台唯一由農會成立的蔬果截切場。員工約有10人，內部設有自動清洗機、削皮機及去心剖半機，採半自動方式生產，全場維持在15度以下低溫作業，員工都需全身穿著防護衣，並經消毒後才能進場作業，徹底維護環境清潔衛生。





▲東勢區農會經營的蔬果冷鏈截切場，一切作業均在攝氏15度低溫中進行，確保產品品質。（圖／農會提供）

羅凱哲指出，進場水果必需經過冰水及次氯酸水清洗殺菌後，再截切、秤重、包裝等一貫作業。一般供應超商或超市的水果盒，約重150公克至400公克；供應飯店的迎賓水果，則以200公克的水果杯為主，也接受舉辦大型會議及活動業者客制化訂單。



