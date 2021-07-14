東勢區農會成立蔬果冷鏈截切場 搶攻水果鮮切即食商機
台中市東勢區農會在農業局輔導下，成立全台唯一由農會經營的蔬果截切場。舉凡西瓜、水梨及芭樂等當令水果，一律在攝氏15度以下低溫環境，由員工清洗消毒現切裝盒，供應超商、超市及飯店業者，方便消費者打開即食外，也能加值利用，疫情爆發前，每天產量可達1500盒，如今產量腰折，農會籲請消費者多吃水果，有益健康也力挺果農。
記者金武鳯/台中報導
2021-07-14 20:57:13
東勢區農會表示，因應現代社會以小家庭為主，及民眾消費習慣改變，農會爭取農委會及市府補助600萬元，自籌500萬元，共斥資1100萬元，於去年9月利用原有多功能集貨場設置「蔬果截切場」，主要供應鮮切即食水果盒或水果杯，對象包括超商、超市、飯店，及大型會議、活動等業者。
蔬果截切場場長羅凱哲表示，東勢區農會蔬果截切場，是目前全台唯一由農會成立的蔬果截切場。員工約有10人，內部設有自動清洗機、削皮機及去心剖半機，採半自動方式生產，全場維持在15度以下低溫作業，員工都需全身穿著防護衣，並經消毒後才能進場作業，徹底維護環境清潔衛生。
羅凱哲指出，進場水果必需經過冰水及次氯酸水清洗殺菌後，再截切、秤重、包裝等一貫作業。一般供應超商或超市的水果盒，約重150公克至400公克；供應飯店的迎賓水果，則以200公克的水果杯為主，也接受舉辦大型會議及活動業者客制化訂單。東勢山城有水果故鄉美譽，蔬果截切場除了在地水果，主要以中部及台灣當季水果為主，例如目前有梨子、西瓜及芭樂，秋天則有甜柿、蘋果等，當令水果保證新鮮又好吃。疫情爆發前每天產量可達1500盒，疫情衝擊百業，產量幾乎掉了一半。
農業局指出，東勢農會水梨品牌及保價收購建立完善體系，現在轉攻截切市場，除提升水梨次級果品價值，也能幫助其他地區農特產加工，多元化經營以創造多贏局面。
東勢區農會蔬果截切場主要以中部及台灣當季水果為主，例如目前主要有梨子、西瓜及芭樂，秋天則有甜柿、蘋果等。
農業局指出，東勢農會水梨品牌及保價收購建立完善體系，現在轉攻截切市場相當有競爭力，除提升水梨次級果品價值，也能幫助其他地區農特產加工多元化營造多贏局面。