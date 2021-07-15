COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高溫、大雨特報齊發　專家：「季風低壓」將生成

▲中央氣象局表示，今（15）日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。氣溫部分，有5縣市需注意炎熱天氣，氣象局也發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局表示，今（15）日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。氣溫部分，有5縣市需注意炎熱天氣，氣象局也發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-15 06:12:18

中央氣象局表示，今（15）日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。氣溫部分，有5縣市需注意炎熱天氣，氣象局也發布高溫警訊，包含花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺東縣、臺北市、新北市、宜蘭縣地區為黃色燈號，最高溫也來到36度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局稍早針對苗栗縣、彰化縣、台中市、雲林縣發布大雨特報，民眾需注意雷擊及強陣風。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今天到下週一（15至19日）「太平洋高壓」減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近逐漸發展成「季風低壓」的型態。

吳德榮說明，「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等）發生的機率，其他時間也偶有局部短暫降雨，各地區白天高溫微降。今日各地區氣溫落在，北部24至35度，中部24至35度，南部23至35度，東部22至36度。

下週二、三（20、21日）台灣附近的水氣與「熱帶擾動」的發展及動向有關，因有「不確定性」，天氣的變化需再觀察。

此外，吳德榮說，各國模式模擬顯示，「季風低壓」東側因有水氣輻合，為有利於熱帶擾動發展的環境。最新(14日20時)美國(GFS)模式模擬下週(18)日20時，熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東方海面，路徑調整為向西北朝東海前進。不過，歐洲(ECMWF)模式同時的模擬，強度依然較弱、發展也較慢，仍在琉球東南方海面醞釀打轉，未來則向東北遠離。

儘管此「熱帶擾動」，曾被美國模式模擬為直接侵台的颱風，但最近幾次的模擬，已大幅度調整，改撲向東海。由於「熱帶擾動」醞釀的環境複雜，模式4、5天後的模擬，已存在相當大的「不確定性」，即使美、歐最新資料皆顯示其未接近台灣，但現在還不宜遽下定論，應持續觀察模式的調整。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.19%60.81%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.57%43.43%
2021-07-12-2021-07-15
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀