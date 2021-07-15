高溫、大雨特報齊發　專家：「季風低壓」將生成

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今天到下週一（15至19日）「太平洋高壓」減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近逐漸發展成「季風低壓」的型態。
吳德榮說明，「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等）發生的機率，其他時間也偶有局部短暫降雨，各地區白天高溫微降。今日各地區氣溫落在，北部24至35度，中部24至35度，南部23至35度，東部22至36度。
下週二、三（20、21日）台灣附近的水氣與「熱帶擾動」的發展及動向有關，因有「不確定性」，天氣的變化需再觀察。
此外，吳德榮說，各國模式模擬顯示，「季風低壓」東側因有水氣輻合，為有利於熱帶擾動發展的環境。最新(14日20時)美國(GFS)模式模擬下週(18)日20時，熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東方海面，路徑調整為向西北朝東海前進。不過，歐洲(ECMWF)模式同時的模擬，強度依然較弱、發展也較慢，仍在琉球東南方海面醞釀打轉，未來則向東北遠離。
儘管此「熱帶擾動」，曾被美國模式模擬為直接侵台的颱風，但最近幾次的模擬，已大幅度調整，改撲向東海。由於「熱帶擾動」醞釀的環境複雜，模式4、5天後的模擬，已存在相當大的「不確定性」，即使美、歐最新資料皆顯示其未接近台灣，但現在還不宜遽下定論，應持續觀察模式的調整。