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泰國考慮限制出口AZ疫苗　莊人祥：總公司尚未答應

▲泰國考慮限制出口AZ 疫苗，台灣恐受影響，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，初步了解，AZ總公司尚未答應泰國官方提出的要求，台灣會持續關注泰國廠動向，同時也會爭取其他廠貨源。（圖／指揮中心提供）
▲泰國考慮限制出口AZ 疫苗，台灣恐受影響，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，初步了解，AZ總公司尚未答應泰國官方提出的要求，台灣會持續關注泰國廠動向，同時也會爭取其他廠貨源。（圖／指揮中心提供）

中央社

2021-07-15 06:22:25

（中央社記者陳婕翎台北14日電）泰國考慮限制出口AZ疫苗，台灣恐受影響，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，初步了解，AZ總公司尚未答應泰國官方提出的要求，台灣會持續關注泰國廠動向，同時也會爭取其他廠貨源。

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路透社報導，泰國官員今天表示，為對抗國內疫情，政府考慮對本地生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗祭出出口限制；此舉可能衝擊鄰近國家，並引發疫苗保護主義疑慮。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，接獲泰國考慮限制出口AZ疫苗消息後，指揮中心已與阿斯特捷利康（AZ）台灣分公司聯繫，初步了解AZ總公司尚未答應泰國官方提出的要求，將持續關注未來泰國廠AZ疫苗是否暫停出口，也會尋求其他廠貨源。

這已經不是第一次傳出台灣AZ疫苗訂單受泰國廠影響，路透社6月中旬報導，AZ疫苗在東南亞配送計畫，依賴泰國暹羅生物科學集團（Siam Bioscience Group）代工製造約2億劑疫苗，因生產延遲，泰國製的AZ疫苗預期延後到貨，造成馬來西亞、菲律賓收到延遲通知。

當初就傳出台灣也會間接受影響，直到6月28日台灣多家媒體再次轉引路透報導，AZ藥廠宣布7月恢復COVID-19疫苗供貨，可按時間表出貨東南亞國家。莊人祥當時曾回應，掌握泰國廠恢復出貨穩定消息，希望7月供貨名單可包含台灣。（編輯：陳政偉）1100714

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