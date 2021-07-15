英國旅遊綠名單更新列台灣！檢測沒感染 入境無須隔離
英國政府在當地時間14日更新旅遊名單，把香港及保加利亞列入「綠色地區名單」，台灣及克羅埃西亞則列入「綠色觀察名單」，從19日開始，由這些地方返回或抵達英國的旅客，若在出發前及在入境後2天內接受病毒檢測，證實未感染的話，就不需要隔離檢疫。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-15 06:50:57｜2021-07-15 06:57:59
綜合《路透社》、《鏡報》等外媒報導，英國政府修改後的旅遊規定，除了前述3個地區以外，也可能將伊比薩島(Ibiza)、馬約卡島(Majorca)、梅諾卡島(Menorca)列入琥珀黃名單(amber)，從這些地區入境英國的旅客，出發前需要接受新冠病毒檢測證實無染疫，抵達後要在家中或居所隔離10天，並要在第2和第8天接受檢測。
至於綠色名單，根據英國政府網站旅遊指南，入境旅客須在入境前48小時內接受病毒篩檢並完成填寫入境旅客追蹤表格，預約且完成付款抵達英國之後的第2次篩檢；入境後，須於當天或第2天接受病毒篩檢，4歲以下兒童無須接受篩檢，若篩檢結果為陰性則無須隔離。
英國從5月17日起逐步重啟國際旅遊，依各地疫情將國家區分為綠、黃與紅3類，台灣原本因本土疫情爆發、3級警戒等原因，被列在黃色清單，現在因疫情似有趨緩，改列綠色觀察名單。規定也提到，即便在綠色名單上，但若在入境英國前10天，曾赴紅名單國家或地區，則須依照紅名單入境規則處理，黃色亦同。
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