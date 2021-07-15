花蓮一天42震呈「神祕網格」！網憂強震前兆 局長回應了
花蓮地區昨（14）日地震頻傳，一整天下來多達42起有感地震，其中顯著有感的地震更高達10起，讓許多花蓮人相當崩潰。而當年在「26大地震」時，也有類似的群震發生，令不少民眾相當憂心；更有網友發現，這起群震的彙整圖中，地震位置竟成巧妙呈現「神祕網格」分佈，氣象局也出面回應了。
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 07:14:17
根據氣象局資料顯示，14日花蓮吉安附近發先芮氏規模4以上的地震有10起；規模3～4之間的地震有17起；規模3以下的地震也有10起。地震測報中心研判是前幾日的餘震，這之中規模最大的地震，在7日晚間花蓮壽豐的規模5.4、以及8日上午6時11分的規模5.4地震。
對此，氣象局長鄭明典14日傍晚在臉書貼文提到「算一算，顯著有感地震，由編號57到65，共8次」，笑稱「氣象人看地震，想到的是山區土石鬆動，未來降雨比較多的時候，要特別小心土石鬆動的問題，也就是雨天應避免山區活動」，並貼出一張群震位置彙整圖，神奇的是這幾日的群震位置彙整圖中可以發現，群震竟整齊排列成「神祕網格」，讓許多網友憂心直呼「是大地震前兆嗎？」「很像26花蓮地震」、「這排列是不是有點整齊？」
不過，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌則解釋，這樣的群震情況雖然和2018年地震規模6.2的「26大地震」後餘震模式相似，但當時餘震又更頻繁、規模更大。他強調26大地震主因是米倫斷層錯動，和這次破碎帶的地震構造不大相同，但這次餘震則是一波一波的，他坦言過去餘震的現象2～3天、10～20起就會結束，這次狀況確實罕見，仍需持續觀察。（編輯：賴詠璿）