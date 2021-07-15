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減少衝突爆發風險　白宮考慮設置美中「緊急熱線」

▲由於美中關係持續緊張，有美國媒體引述政府消息人士報導，拜登政府正在研議設置美中緊急熱線的可能。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於美中關係持續緊張，有美國媒體引述政府消息人士報導，拜登政府正在研議設置美中緊急熱線的可能。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-15 07:34:59

美中關係近年發展不佳，拜登政府上台後也未見明顯改善，近日有美國媒體引述消息人士透露，拜登政府正在思考設立美中緊急熱線(red phone)的可能性，直接與北京溝通，就類似冷戰時期，美國與前蘇聯為了避免核戰一觸即發，而設立緊急熱線一樣。

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根據美國《有線電視新聞網》(CNN)引述白宮消息人士報導，雖然這個概念還在初步階段，尚未正式向北京提出，但拜登政府希望開發一種快速溝通工具，讓拜登總統或國家安全團隊的高級官員，必要時能立即向中國國家習近平主席或他身邊的人，發送加密電話或信息，以減少美中衝突的風險。

報導指出，與北京建立緊急熱線的想法，至少可以追溯到歐巴馬時期，雖然它是在川普執政的最後一年才被編入機密的國家安全備忘錄。現在基於體系存在的問題，加上中國侵略性軍事力量越發強大，這些都讓美國的國安官員越來越擔心雙方出現誤判，認為需要更多的準備以加強溝通。

消息人士也透露，雖然拜登政府有意實行，但仍有許多細節問題要解決，包含北京會不會同意設置緊急熱線，以及是否真的會使用。從過去的經驗看來，中俄對於敏感問題的快速反應一直存在問題；比如歐巴馬就曾用美俄熱線，要求克里姆林宮不要干擾2016年美國總統大選，但俄方並無理會；美國國防部也聲稱早已設立與中國的軍事熱線，但中方多次未接聽美方來電；就連中國在新冠疫情爆發之初，亦多次無視美方的提問。

美國國務院及國家安全委員會官員表示，仍在研究緊急熱線的實際操作，強調獲得中美雙方首肯後，才可能正式設置啟用。

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