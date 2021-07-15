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罷免在即！答辯書出爐　陳柏惟：盡忠職守、問心無愧

▲陳柏惟表示，自己盡忠職守、問心無愧，「無論您喜歡我或討厭我，都邀請您出來投票」，他支持的是台灣、民主，用選票說出自己的聲音，讓台灣再贏一次。（圖／資料照片）
▲陳柏惟表示，自己盡忠職守、問心無愧，「無論您喜歡我或討厭我，都邀請您出來投票」，他支持的是台灣、民主，用選票說出自己的聲音，讓台灣再贏一次。（圖／資料照片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-15 07:45:26

立委陳柏惟罷免案日前成立，根據中選會公告，目前罷免案預計8月28日投票，提案領銜人楊文元及陳柏惟各自提出罷免理由書、答辯書。陳柏惟表示，自己盡忠職守、問心無愧，「無論您喜歡我或討厭我，都邀請您出來投票」，他支持的是台灣、民主，用選票說出自己的聲音，讓台灣再贏一次。

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陳柏惟罷免案領銜人楊文元在罷免理由書中提出，陳柏惟無心地方服務、承諾政見一再跳票、無心監督民意所託、背離選區民意，發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳等，並列舉相關事證。例如，立法院通過開放萊克多巴胺美國豬肉進口，楊文元指控陳柏惟身為在野黨區域立委，並未傾聽地方民眾心聲，一路配合政府政策、護航萊豬。

陳柏惟的答辯書中以「做台灣的工，走台灣的路」為題，陳柏惟表示，將服務項目開誠布公是最好的檢驗，自己與團隊幫台灣換護照、重視醫護工作、在國家安全跟國人安全方面，一直跟第一線站在一起。

陳柏惟直言，討論須建立在事實之上，自己在立委一年半任期內，出席率100%，蟬聯優秀立委，截至7月12日止，在立法院共提出19案法律主提案、16案共同提案，進行134次口頭質詢、18次書面質詢，參與全國性活動419場次。

陳柏惟也說，在地方推進184場會勘及地方建設、舉辦172次地方公益活動，上任至今選服、陳情案達2610件。

陳柏惟強調，自己盡忠職守、問心無愧，更呼籲民眾「無論您喜歡我或討厭我，都邀請您出來投票」，自己支持的是台灣、民主，用選票說出自己的聲音，讓台灣再贏一次。

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