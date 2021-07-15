罷免在即！答辯書出爐　陳柏惟：盡忠職守、問心無愧

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陳柏惟的答辯書中以「做台灣的工，走台灣的路」為題，陳柏惟表示，將服務項目開誠布公是最好的檢驗，自己與團隊幫台灣換護照、重視醫護工作、在國家安全跟國人安全方面，一直跟第一線站在一起。





陳柏惟直言，討論須建立在事實之上，自己在立委一年半任期內，出席率100%，蟬聯優秀立委，截至7月12日止，在立法院共提出19案法律主提案、16案共同提案，進行134次口頭質詢、18次書面質詢，參與全國性活動419場次。





陳柏惟也說，在地方推進184場會勘及地方建設、舉辦172次地方公益活動，上任至今選服、陳情案達2610件。





陳柏惟強調，自己盡忠職守、問心無愧，更呼籲民眾「無論您喜歡我或討厭我，都邀請您出來投票」，自己支持的是台灣、民主，用選票說出自己的聲音，讓台灣再贏一次。



