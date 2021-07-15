混打疫苗是危險趨勢？世衛專家澄清：指民眾不應自行決定
日前有外媒引述世界衛生組織(World Health Organization,WHO)首席科學家斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)在會議中的發言，聲稱混打不同廠牌的新冠疫苗，是「有點危險的趨勢」，再次引發各國疫苗政策的爭議。不過她本人已在推特上澄清，她當時是建議民眾不要「自行」決定混打疫苗，而不是要反對各國基於研究數據做的決定。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-15 08:12:10
本月12日有多家外媒引述斯瓦米納坦在線上會議時的談話內容，包含：「這是有點危險的趨勢，關於混打疫苗的利弊，我們缺乏資料和證據」，以及「一旦國民開始決定何時以及何人將接種第2、第3和第4劑疫苗時，就會造成全國混亂」等等。由於已有不少國家宣布疫苗混合接種，甚至已開始實施，所以斯瓦米納坦的言論也引發爭論。
然而，斯瓦米納坦本人13日在推特上，引述外媒有關報導時，澄清道：「個人不該自行決定(混打疫苗)，但是如果基於現有數據，則公衛機關可以決定。混打不同疫苗的研究數據尚待出爐，免疫原性及安全性都還需要評估。」
在斯瓦米納坦發文澄清前，針對斯瓦米納坦的「危險趨勢」言論，台北市長柯文哲13日回應，疫苗混打是不得已的選擇，如果疫苗非常充分的話，當然沒有這個問題；指揮中心指揮官陳時中則說，世衛只是用詞比較嚴謹，可事實上有很多國家都有相關研究，也有些重要人物做了混打的示範，不過台灣並不急著現在就做決定，可以等科學證據看得更清楚後，再決定是否開放混打。
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