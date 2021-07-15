林濁水批蔡政府疫苗政策：荒腔走板一錯再錯

武漢肺炎疫情已在台灣造成7百多人死亡，全台疫苗涵蓋仍然不足，加上各縣市自7月13日起微解封，讓部分民眾十分擔憂疫情再起。前立委林濁水14日在臉書Po文直指蔡英文政府的疫苗政策「荒腔走板，然後一錯再錯」，林濁水還預告，接下來「最大的矛盾」是民進黨立法院黨團總召柯建銘和衛福部長陳時中。
新頭殼newtalk
2021-07-15 09:20:05
林濁水表示：「如今疫苗缺問題雖然解決，但是過程太過撲朔迷離，於是不管真相如何，多數民眾很難歸功於政府，縱使有肯定蔡英文的，但是其中一定不少認為在這件事上，蔡和國民黨是一體，並且一齊對付民進黨主流，這印象一旦形成，民眾支持隨著民進黨一齊下滑的國民黨，恐怕終於有了回升的機會。至於蔡會不會神奇地隨國民黨之水漲而船高，且拭目以待。」
對此，有網友留言指出，「派系在疫苗政策上按奈不住，急著往跛腳小英的時代佈局，斧鑿痕畢竟在幾件事情上是明顯的。」林濁水回應：「我倒以為疫苗政策之亂談不上派系角色的扮演。例如雖在建制防疫指揮體系外，但是活躍程度最凸出的陳建仁要歸什麼派系。故事由林全開頭，他是什麼系，為什麼又敗陣下來？」
林濁水認為，接下來矛盾最大的是柯建銘和陳時中兩人，柯建銘以前屬蘇系，現在是蔡英文親信，至於陳時中大概也不能算蘇系。林濁水強調，關鍵在於目標釐定後，一開始戰略決策就失靈，等到事情發生，因應又無方。有網友留言感嘆：「台灣人民已經給了很多機會給民進黨與國民黨，兩黨都未把握好國家發展的契機，能力都嚴重不足！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼