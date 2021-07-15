江啟臣喊買疫苗遭台東打臉　綠營人士：證明炒作主席選舉

國民黨主席江啟臣14日在中常會宣布，國民黨已聯合南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣等四個藍營執政縣市，一同委託合格藥商，向政府提出申請購買500萬劑BNT疫苗，不料同日台東縣副縣長王志輝卻說，「縣府暫無購買疫苗的急迫性」，引發關注。民進黨內人士提出數據表示，各縣市疫苗庫存率最高的前三名，正好就是南投、台東、花蓮，他們應該是專心處理疫苗施打，降低配給疫苗剩餘量，而不是隨江啟臣「以疫謀亂」，把疫苗採購當作政治鬥爭工具。

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江啟臣14日主持國民黨中常會，會中其宣布國民黨已經聯合南投、雲林、花蓮、台東等四個執政縣市，共同委託合格的藥商，向政府提出申請，欲採購500萬劑BNT疫苗。江也說，期望蔡政府比照台積電與鴻海永齡基金會，儘速完成行政程序。

不過14日下午，台東縣副縣長王志輝在台東疫情記者會中卻表示，考量中央近期宣布不同意地方政府採購疫苗專案處理，再加上鴻海、台積電1000萬劑及慈濟的500萬劑採購都在進行，台灣下半年疫苗看來能正常施打，台東縣人口約21萬人，需求應能被滿足，採購沒有急迫性。

王志輝的說法形同打臉江啟臣，也引來政壇關注，究竟江啟臣是否真心想買疫苗，又或者只是政治手段，連內部都沒有喬攏。綠營人士就說，其實疾管署針對各縣市疫苗配給與剩餘量的統計就可以看出，雲林、南投、花蓮及台東等四個縣市，截至7月14日累積配給數量，AZ疫苗共有129,000劑、莫德納共有204,830劑，四個縣市加起來，仍有20,731劑庫存尚未施打，且各縣市疫苗庫存率最高的前三名，正好就是南投、台東、花蓮。

該人士說，事實上，除了中央政府自購國際疫苗與美日立等三國捐贈疫苗都陸續到貨，累計已超過700萬劑，未來再加上台積電、鴻海與慈濟等民間購買捐贈的疫苗，將使得台灣在疫苗的供給上逐漸穩定。

該人士也說，這四個縣市政府當前最重要的，應該是專心處理疫苗施打，讓民眾能依序順利接種疫苗，降低配給疫苗剩餘量，擴大疫苗覆蓋率。而不是隨著江啟臣「以疫謀亂」，把疫苗採購當作政治鬥爭工具。

該人士強調，不論是台積電，還是鴻海永齡基金會本身都有自主財力購買疫苗，來捐贈中央政府做統籌分配，而江啟臣宣布要自購疫苗的四縣市政府，「他們採購經費從何而來？是不是也是花費人民納稅錢呢？，中央政府配給的疫苗都還沒打完，不思考怎麼加速，而是要另外花納稅錢來購買，何等荒謬」。

該人士說，台東縣政府及時踩剎車喊停，不隨著江啟臣為了個人黨主席選舉的政治操作，願意回歸到儘速完成配給疫苗接種，這無疑是狠狠打臉江啟臣，更證明江啟臣只為個人黨主席選舉的目的，假借疫苗製造台灣社會混亂。