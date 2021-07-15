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44天遍地開花！賈永婕愛心餐「下台一鞠躬」　親曝原因

▲賈永婕（右一）送愛心餐活動告一段落。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（右一）送愛心餐活動告一段落。（圖／賈永婕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-15 10:11:41｜2021-07-15 10:15:08

賈永婕從6月1日起每天送愛心餐到各大醫院，希望抗疫醫護不用為食物煩惱，昨（14日）晚她發文表示，愛心便當活動將「下台一鞠躬」，並說明收手的原因。

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▲▼賈永婕愛心餐活動遍地開花。（圖／賈永婕IG、臉書）
▲▼賈永婕愛心餐活動遍地開花。（圖／賈永婕IG、臉書）
▲賈永婕愛心餐活動遍地開花。（圖／賈永婕臉書）
44天來，賈永婕母女每天聯絡餐廳、親自送餐溫暖醫護的胃，近日因為大女兒安安將出國唸書，有很多事情要忙，次女小羽也要開始準備SAT考試，因此決定告一段落，「這個活動在台灣應該已經遍地開花，相信所有的醫護人員都有感受到大家滿滿的愛，好像還把你們餵胖了！」

賈永婕還叨唸安安，「這位小姐前兩天把錢包、健保卡跟身分證都弄不見了，而且也不知道是什麼時候不見的...我覺得她這個病必須要她自己出國看能不能自動痊癒！」透露安安會自己到學校，她和老公不會同行。

▲賈永婕（右二）和老公王兆杰、兩名女兒。（圖／賈永婕IG）
▲賈永婕兩個女兒將開始忙課業。（圖／賈永婕IG）
此外，賈永婕感謝這1個多月所有人的力挺，「謝謝所有參與的餐廳、餐飲店、西餐、中餐、日本料理、飲料店、甜點、蛋糕、小吃、咖啡廳。謝謝我的媽媽好友們、藝人好友們！謝謝你們所有人的共襄盛舉」，承諾之後會公布明細和金額，多餘的款項也會全數捐給慈善團體。

文末，賈永婕分享收到一名醫護人員的留言，對方說其實他們更願意把愛心便當分給需要的弱勢族群，賈永婕感動喊話：「謝謝你們，我會把你們的愛分享給更需要的人！」（編輯：楊穎軒）

▲北市傳統市場、夜市微解封指引。（圖／北市府提供）
▲北市傳統市場、夜市微解封指引。（圖／北市府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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