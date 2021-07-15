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南非動亂延燒仍未發布緊急狀態　擴大派遣5000軍力維穩

▲南非政府擴大調派5000名士兵前往動亂熱點協助維安。（圖／美聯社／達志影像）
▲南非政府擴大調派5000名士兵前往動亂熱點協助維安。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-15 10:15:15｜2021-07-15 10:18:33

南非前總統祖馬（Jacob Zuma）上週四（8）入獄後掀起一陣暴動，各地示威持續至今，南非政府日前決定派出2500名士兵協助警察部門維安，但效果有限。南非總統府代理部長（Acting Minister in the Presidency）恩茨哈夫赫尼（Khumbudzo Ntshavheni）表示，由於各種因素導致調度軍隊上的困難，目前部署軍力已經提升至5000人。

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外媒報導，南非政府派遣更多國防軍（SA National Defence Force）至動亂最嚴重的省份協助維穩，總統府代理部長恩茨哈夫赫尼表示，昨夜增加部署至5000名士兵，前往動亂熱點地區。恩茨哈夫赫尼解釋，「昨天我們在進行預防犯罪群聚的新聞會上提到，我們準備部署2500人，因為實際動員軍隊上有很多因素，導致過程不像人們想像中的那麼容易。」

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲前往動亂地區協防的南非國防軍。（圖／美聯社／達志影像）
恩茨哈夫赫尼表示，昨夜短時間內，政府調派了5000名士兵，但考量到維穩效力，無法進一步透露這些人部署在什麼地區。對於民生基礎設施遭到暴民破壞，她回應，重要的基礎設施已經有所保障，特別是有關就業、糧食安全的部分。

南非媒體報導，昨夜就至少發生208起購物中心或商家搶劫事件，其中動亂最嚴重的省夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）有156起、豪登省（Gauteng）52起。當地居民非常擔心食物會陷入短缺，商家、工廠因為新冠肺炎（COVID-19）疫情與動亂停工，將進一步導致生活陷入困難。

南非政府呼籲民眾保持冷靜，當局正在與國家消費品委會（National Consumer Goods Council ）確保糧食安全，並提醒民眾，如果有大量人群湧進商場搶購食物，將會惡化新冠肺炎傳播風險，特別是國內有許多Delta變種病毒感染者的當下。

▲（圖／翻攝自News24）
▲南非正在經歷第三波新冠肺炎疫情。（圖／翻攝自News24）
正在經歷第三波疫情爆發的南非，當地衛生部門於當地時間14日通報，過去24小時新增新冠肺炎確診1萬7489例、453例死亡，疫情爆發至今累積223萬6805例確診。

國內政局動盪，有不少人提出發布緊急狀態的建議，對此，南非總統府代理表示，目前仍在評估發布緊急狀態的必要。恩茨哈夫赫尼呼籲南非媒體和社群平台，不要隨意發布搶劫者的訊息，要盡可能做到負責任的報導。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲由於暴力、強劫事件頻傳，不少民眾擔憂斷糧，前往商場搶購（或偷拿）必須品。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲去年防控新冠肺炎時，南非政府派出7萬名士兵協助，目前的5000名看來是遠遠不足。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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