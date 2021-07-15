南非動亂延燒仍未發布緊急狀態　擴大派遣5000軍力維穩

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恩茨哈夫赫尼表示，昨夜短時間內，政府調派了5000名士兵，但考量到維穩效力，無法進一步透露這些人部署在什麼地區。對於民生基礎設施遭到暴民破壞，她回應，重要的基礎設施已經有所保障，特別是有關就業、糧食安全的部分。
南非媒體報導，昨夜就至少發生208起購物中心或商家搶劫事件，其中動亂最嚴重的省夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）有156起、豪登省（Gauteng）52起。當地居民非常擔心食物會陷入短缺，商家、工廠因為新冠肺炎（COVID-19）疫情與動亂停工，將進一步導致生活陷入困難。
南非政府呼籲民眾保持冷靜，當局正在與國家消費品委會（National Consumer Goods Council ）確保糧食安全，並提醒民眾，如果有大量人群湧進商場搶購食物，將會惡化新冠肺炎傳播風險，特別是國內有許多Delta變種病毒感染者的當下。
正在經歷第三波疫情爆發的南非，當地衛生部門於當地時間14日通報，過去24小時新增新冠肺炎確診1萬7489例、453例死亡，疫情爆發至今累積223萬6805例確診。
國內政局動盪，有不少人提出發布緊急狀態的建議，對此，南非總統府代理表示，目前仍在評估發布緊急狀態的必要。恩茨哈夫赫尼呼籲南非媒體和社群平台，不要隨意發布搶劫者的訊息，要盡可能做到負責任的報導。
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