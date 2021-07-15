韓國連9天確診破千　嚴格防疫措施需一週見效

韓國爆發第四波新冠肺炎（COVID-19）疫情，首都圈於12日將警戒級別提升至最高級，但仍然不敵疫情侵襲，15日再度通報新增確診1600例，連續9天單日新增確診突破千例。韓國中央災難對策本部表示，首都圈最高級別防疫措施效果至少需要一週才能顯現出來，預料今後一週單日新增確診病例仍會持續增加。





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根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部通報，截至5日0時，新增確診病例1600例，其中首都圈1098例，非首都圈457例，境外輸入45例，另新增2名死亡病例。雖較前一天減少了15例，但仍為單日新增確診第二高紀錄，並且是自7日開始，連續9天單日新增確診突破千例，目前韓國境內累計確診17萬3511例，累積2050人病歿。





非首都圈社區感染自去年第一波大流行以來，首次超過400例確診，佔總體比例30%，顯示出第四波大流行正在向全國擴散，韓國當局也正密切注意疫情趨勢。韓國首都圈自12日起將警戒級別提升至最高級，而除了世宗市、全羅北道、全羅南道、慶尚北道以外的非首都圈地區也將防疫響應提升至第二級。





韓國中央災難安全對策本部第一控制官李基日14日在記者會上表示，上調的防疫響應級別措施效果最快要一週、最晚兩週後才會顯現出來，呼籲大家一起努力，盡可能減少人與人之間的接觸，讓疫情形勢在兩週後能趨於穩定。





因疫情持續嚴峻，也提升韓國民眾接種意願，12日單日首次接種人次僅3萬多人，14日時飆升至11萬人。目前韓國約有1583萬6992人至少接種一劑新冠疫苗，佔人口30.8%，618萬8732人完成接種2劑疫苗，佔人口12%。



