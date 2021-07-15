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美槍枝商玩具造型真槍惹議　樂高要求停止製造

▲美國猶他州一間槍枝商販售一款配件，讓葛洛克真槍看起來像樂高（Lego）玩具槍，引發槍枝管制團體反彈。樂高表示，已要求該公司停止製造這款紅、藍、黃色相間的套件。（圖／翻攝自紐約郵報）
▲美國猶他州一間槍枝商販售一款配件，讓葛洛克真槍看起來像樂高（Lego）玩具槍，引發槍枝管制團體反彈。樂高表示，已要求該公司停止製造這款紅、藍、黃色相間的套件。（圖／翻攝自紐約郵報）

中央社

2021-07-15 12:00:19

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國猶他州一間槍枝商販售一款配件，讓葛洛克真槍看起來像樂高（Lego）玩具槍，引發槍枝管制團體反彈。樂高今天表示，已要求該公司停止製造這款紅、藍、黃色相間的套件。

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丹麥知名玩具商樂高發出簡短聲明說：「我們已經聯繫該公司，它們同意把這款商品從官網下架，往後也不會再製造或販售類似商品。」

主張加強槍枝管制的團體「母親要求美國槍枝意識行動」（Moms Demand Action for Gun Sense inAmerica）創辦人華茲（Shannon Watts）表示：「我們的組織聯繫樂高，樂高於是對那家思慮不周的槍枝商寄發警告信（cease and desist letter）。」

猶他州槍枝商Culper Precision這款葛洛克（Glock）手槍酷似樂高玩具槍，售價在549至765美元（約新台幣1萬5385元到2萬1439元）之間，該公司6月4日在Instagram的廣告，還以「孩提時代夢想成真」為宣傳詞。

華茲告訴「華盛頓郵報」，她看到這把玩具造型的真槍，第一個反應是「寒毛直豎，覺得會有孩子因此喪命」。她說，根據槍枝管制倡議組織「城鎮槍械安全」（Everytown for Gun Safety），2021年美國有超過165起孩童使用槍枝意外死亡事件。

Culper Precision執行長史考特（Brandon Scott）對華郵證實公司已收到樂高正式通知，也決定遵照辦理。這把樂高造型手槍至今售出不到20把。

去年疫情肆虐期間美國槍枝銷售突破紀錄，打擊槍枝暴力氾濫是總統拜登施政要務之一。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100715

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