白宮中國事務主任新書　顯示美國對中強硬立場

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報導說，他在書中以大量中共領導人講話和文件為依據，認為自冷戰結束以來，中國領導人從鄧小平的「韜光養晦」到習近平的「百年未見之大變局」，歷經30多年來實行一項削弱美國實力、自主發展、逐漸取代美國在亞洲和全球領導地位的「大戰略」。
報導說，書中也針對中國取代美國的戰略，提出了美國的應對戰略，從中也許可以一窺目前拜登政府實行的對華政策。
杜如松認為，美中競爭的實質主要是關於誰將領導亞洲和全球秩序，以及它們可能從這種領導地位中創造什麼樣秩序的競爭，而「在許多地方，但不是全部，這是一個零和遊戲」。
書中排除了單邊妥協、討價還價容納或安撫中國的戰略，以及透過和平演變或政權更替改變中國的戰略。在對這兩種戰略進行評估後，杜如松表示，它們都面臨巨大障礙，難以成功。於是他認為，「最符合邏輯的剩餘選項就是競爭戰略。」
杜如松指出，美國競爭戰略的重點是削弱中國的實力和中國秩序，建立美國實力和秩序的基礎。
杜如松認為，因為中國的規模，美國不能跟中國進行「美元對美元、船艦對船艦，或是貸款對貸款」的對稱競爭。因此，「美國的努力往往應該是不對稱的，並試圖以低於中國推動其秩序建立的成本去削弱中國秩序的建立。」
美國國家利益中心研究員海爾（Paul Heer）說：「如果這本書中所反映的戰略和背後的心態是拜登政府所遵循的，那麼暗示了一種幾乎是敵對的、一種幾乎完全競爭的戰略。」（編輯：翟思嘉）1100715