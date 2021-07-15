COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

白宮中國事務主任新書　顯示美國對中強硬立場

▲美國白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）在其新書中表示，冷戰結束以來，中國歷時30多年實行一項取代美國的「大戰略」，他也在其中提出美國當前傾向競爭的應對政策。（圖／翻攝自Amazon.com）
▲美國白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）在其新書中表示，冷戰結束以來，中國歷時30多年實行一項取代美國的「大戰略」，他也在其中提出美國當前傾向競爭的應對政策。（圖／翻攝自Amazon.com）

中央社

2021-07-15 11:57:17

（中央社台北15日電）美國白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）在其新書中表示，冷戰結束以來，中國歷時30多年實行一項取代美國的「大戰略」，他也在其中提出美國當前傾向競爭的應對政策。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國之音報導，白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松近日出版新書「長期博弈：中國取代美國的大戰略」(The Long Game: China's Grand Strategy toDisplace American Order)。

報導說，他在書中以大量中共領導人講話和文件為依據，認為自冷戰結束以來，中國領導人從鄧小平的「韜光養晦」到習近平的「百年未見之大變局」，歷經30多年來實行一項削弱美國實力、自主發展、逐漸取代美國在亞洲和全球領導地位的「大戰略」。

報導說，書中也針對中國取代美國的戰略，提出了美國的應對戰略，從中也許可以一窺目前拜登政府實行的對華政策。

杜如松認為，美中競爭的實質主要是關於誰將領導亞洲和全球秩序，以及它們可能從這種領導地位中創造什麼樣秩序的競爭，而「在許多地方，但不是全部，這是一個零和遊戲」。

書中排除了單邊妥協、討價還價容納或安撫中國的戰略，以及透過和平演變或政權更替改變中國的戰略。在對這兩種戰略進行評估後，杜如松表示，它們都面臨巨大障礙，難以成功。於是他認為，「最符合邏輯的剩餘選項就是競爭戰略。」

杜如松指出，美國競爭戰略的重點是削弱中國的實力和中國秩序，建立美國實力和秩序的基礎。

杜如松認為，因為中國的規模，美國不能跟中國進行「美元對美元、船艦對船艦，或是貸款對貸款」的對稱競爭。因此，「美國的努力往往應該是不對稱的，並試圖以低於中國推動其秩序建立的成本去削弱中國秩序的建立。」

美國國家利益中心研究員海爾（Paul Heer）說：「如果這本書中所反映的戰略和背後的心態是拜登政府所遵循的，那麼暗示了一種幾乎是敵對的、一種幾乎完全競爭的戰略。」（編輯：翟思嘉）1100715

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
45.05%54.95%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
38.46%61.54%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
40.06%59.94%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.56%44.44%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀