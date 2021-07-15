政院稱新疫苗採購案沒必要　江啟臣批腦袋怪怪的

國民黨擬與部分地方政府聯合提出BNT疫苗採購案，行政院回應經評估現階段尚無開啟新專案的必要。國民黨主席江啟臣今（15）日表示，疫苗也要超前部署，政府的邏輯難以理解、腦袋怪怪的，防疫視同作戰，當然要超前準備，總不能沒準備就上戰場，已有這麼多慘痛教訓還不夠嗎？
記者余祥／台北報導
2021-07-15 11:03:33｜2021-07-15 11:03:54
江啟臣說，我們受夠了三級警戒、搶打殘劑，還有在疫情的風險中的恐懼，台灣的疫苗顯然不夠，所以才跟4縣市申請採購500萬劑疫苗，希望超前部署。
江啟臣說，在這場抗議作戰中，人民要親自上戰場，難道要叫他赤手空拳嗎？還是拿掃把打仗？總是要給足夠防護，那些那麼貴的武器、飛彈每年都在買了，「武器大舉採購、疫苗等人家送」，可以卡國民黨，但不要卡疫苗。
至於民眾黨立委高虹安爆料行政院發言人羅秉成介入BNT疫苗採購，江啟臣說，這幾個月明顯看到政府把防疫當政治，政府應該開大門走大路把話說清楚，有什麼政治顧慮也應明講。
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