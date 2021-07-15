揪4縣市買疫苗遭打臉？江啟臣：一直都遵照縣市意願

國民黨主席江啟臣昨日宣布將聯合南投、雲林、花蓮與台東4執政縣市，申請採購500萬劑BNT疫苗，結果遭台東縣政府打臉指出，下半年需求已滿足、無購買疫苗急迫性，外傳雲林縣政府也有意退出。江啟臣今（15）日表示，在疫苗採購議題上，一直都是遵照縣市意願，而國民黨地方政府是根據指揮中心公告的指引，找合格藥商申請採購，這有什麼問題嗎？跟主席選舉有什麼關係？
記者余祥／台北報導
2021-07-15 11:09:31｜2021-07-15 11:09:53
國民黨共有13個執政縣市，但江啟臣昨日宣布共同採購疫苗的縣市只有3個，且台東縣府還打臉江啟臣說法，傳雲林也有意退出，遭綠營質疑因與黨主席選戰有關，縣市政府才紛紛跳船。
江啟臣說，其實一開始就是這4個縣市有意採購疫苗，一直都遵照各縣市的意願。
他也回嗆，這跟主席選舉有什麼關係？若要牽扯，任何事都可以牽扯到主席選舉，這也證明民進黨在國難當頭，還是把在野黨當敵人，逢國民黨必反，無助防疫工作。
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