COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

揪4縣市買疫苗遭打臉？江啟臣：一直都遵照縣市意願

▲國民黨主席江啟臣日前宣布將與4個藍營縣市共同申請採購疫苗，但台東縣政府稱下半年需求已滿足、無疫苗採購必要性。（圖／資料照片）
▲國民黨主席江啟臣日前宣布將與4個藍營縣市共同申請採購疫苗，但台東縣政府稱下半年需求已滿足、無疫苗採購必要性。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-15 11:09:31｜2021-07-15 11:09:53

國民黨主席江啟臣昨日宣布將聯合南投、雲林、花蓮與台東4執政縣市，申請採購500萬劑BNT疫苗，結果遭台東縣政府打臉指出，下半年需求已滿足、無購買疫苗急迫性，外傳雲林縣政府也有意退出。江啟臣今（15）日表示，在疫苗採購議題上，一直都是遵照縣市意願，而國民黨地方政府是根據指揮中心公告的指引，找合格藥商申請採購，這有什麼問題嗎？跟主席選舉有什麼關係？

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨共有13個執政縣市，但江啟臣昨日宣布共同採購疫苗的縣市只有3個，且台東縣府還打臉江啟臣說法，傳雲林也有意退出，遭綠營質疑因與黨主席選戰有關，縣市政府才紛紛跳船。

江啟臣說，其實一開始就是這4個縣市有意採購疫苗，一直都遵照各縣市的意願。

他也回嗆，這跟主席選舉有什麼關係？若要牽扯，任何事都可以牽扯到主席選舉，這也證明民進黨在國難當頭，還是把在野黨當敵人，逢國民黨必反，無助防疫工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
40.48%59.52%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
50%50%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.51%60.49%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.49%44.51%
2021-07-12-2021-07-15
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀