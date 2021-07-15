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政院刁難鴻海買BNT疫苗？高虹安：顧慮政治敏感要求多

▲立委乾宏安希望政府能趕快加速協助民間企業採購到貨，讓學生族群盡快完成施打BNT疫苗。(圖／高虹安辦公室提供)
▲立委乾宏安希望政府能趕快加速協助民間企業採購到貨，讓學生族群盡快完成施打BNT疫苗。(圖／高虹安辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-15 11:16:20｜2021-07-15 11:18:14

新冠肺炎本土疫情雖然趨緩，但台灣仍持續面臨疫苗短缺問題，台積電、鴻海及永齡基金會共計採購1000萬劑BNT疫苗捐贈給政府，以解決疫苗短缺窘境。不過，民眾黨立委高虹安昨晚在政論節目揭露，合約要畫押前，行政院發言人羅秉成提了一項要求，讓2間企業炸鍋，更令人感到灰心。

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高虹安今(15)日受訪指出，首先肯定行政院團隊在發言人羅秉成帶領下，在6月18日蔡英文總統正式會面兩家民間企業之下，在採購BNT疫苗捐贈上有了比較加速性的發展，也引來社會大眾肯定的階段性成果，在協商合約的過程上，可以明顯感受政院對政治敏感議題的考量是比預期來得多。

高虹安指出，這兩家企業採購疫苗背負許多社會期待，原來政治比它們預期來得多很多。她表示，BNT疫苗是適合12至歲年輕人施打的疫苗，許多家長也打來辦公室陳情，希望能在大考之後、開學之前施打BNT疫苗，希望政府能趕快加速協助民間企業採購到貨，讓學生族群盡快完成施打。

高虹安昨日晚間在「關鍵時刻」節目中指出，台積電與鴻海的法務代表洽談合約時，使用的是「Taiwan R.O.C」的字眼，但羅秉成覺得有「台灣地區」的字眼出現，覺得「這樣不行」，讓2大企業瞬間炸鍋。

高虹安在節目中表示，「台灣地區」這四個字，是出現在上海復星去證交所公告的內容當中，怎麼可能在對岸公告裡面改這個字樣?而依據台灣法規資料庫的內容，《 台灣地區與大陸地區人民關係條例》當中，用詞就是台灣地區、大陸地區。然而，合約中並沒有賣台、出賣主權，也沒有出賣任何國家尊嚴，是正常的國際交易契約，卻好像花了90％的時間，在處理政治考量，讓人感到灰心。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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