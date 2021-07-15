政院刁難鴻海買BNT疫苗？高虹安：顧慮政治敏感要求多

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高虹安指出，這兩家企業採購疫苗背負許多社會期待，原來政治比它們預期來得多很多。她表示，BNT疫苗是適合12至歲年輕人施打的疫苗，許多家長也打來辦公室陳情，希望能在大考之後、開學之前施打BNT疫苗，希望政府能趕快加速協助民間企業採購到貨，讓學生族群盡快完成施打。
高虹安昨日晚間在「關鍵時刻」節目中指出，台積電與鴻海的法務代表洽談合約時，使用的是「Taiwan R.O.C」的字眼，但羅秉成覺得有「台灣地區」的字眼出現，覺得「這樣不行」，讓2大企業瞬間炸鍋。
高虹安在節目中表示，「台灣地區」這四個字，是出現在上海復星去證交所公告的內容當中，怎麼可能在對岸公告裡面改這個字樣?而依據台灣法規資料庫的內容，《 台灣地區與大陸地區人民關係條例》當中，用詞就是台灣地區、大陸地區。然而，合約中並沒有賣台、出賣主權，也沒有出賣任何國家尊嚴，是正常的國際交易契約，卻好像花了90％的時間，在處理政治考量，讓人感到灰心。
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