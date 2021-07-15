COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高雄彩蛋開不完　史哲：疫苗在高流開打還可以聽演唱會

▲高流今天化身接種站，現場播放李宗盛音樂會，全場65歲以上大叔一邊打疫苗、一邊回憶著年輕時期的歌曲。（翻攝史哲臉書）
▲高流今天化身接種站，現場播放李宗盛音樂會，全場65歲以上大叔一邊打疫苗、一邊回憶著年輕時期的歌曲。（翻攝史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-15 11:36:42

「高雄打疫苗彩蛋開不完，在高雄打疫苗還可以聽演唱會！」高雄流行音樂中心今(15)日首度化身接種站，現場更播放歌手李宗盛演唱會，讓全場65歲以上大叔一邊打疫苗、一邊回憶著年輕時期的歌曲。副市長史哲在現場也特別提醒每個接種站的指揮官、衛教同仁、控場的麥克風手，接下來不要再稱呼長輩了，要稱呼市民朋友、先生、小姐！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲史哲在現場也特別提醒每個接種站的指揮官、衛教同仁、控場的麥克風手，接下來不要再稱呼長輩了，要稱呼市民朋友、先生、小姐！（翻攝史哲臉書）
▲史哲在現場也特別提醒每個接種站的指揮官、衛教同仁、控場的麥克風手，接下來不要再稱呼長輩了，要稱呼市民朋友、先生、小姐！（翻攝史哲臉書）
  「越過山丘、雖然已白了頭....」。今天高流接種站開打，除了接種疫苗，還可以開箱高流，聆聽觀看特別準備的測試場演出精華及李宗盛既然青春留不住演唱會畫面。史哲也表示，可說是後疫情的場館新思維，施打疫苗也開箱高流！

在高流督導施打疫苗的副市長史哲在臉書感慨的說，這陣子，大家真的是白了頭，當李宗盛大哥的歌聲在高流迴盪，真的很感動，高雄真的不只是這樣。

史哲表示，剛好今天是最後一天施打65歲以上的長輩，既然青春留不住，但絕對不會讓人遺憾惆悵，大叔們一起聽大叔唱歌，真的只有開心啊！市長陳其邁，你說是不是啊？

史哲也提到高流執行長李欣芸、副執行長丁度嵐的串連與協調，這次在高流的疫苗接種站現場，除分享過往高流兩場測試演出精華外，也特別準備李宗盛既然青春留不住演唱會、文總給力量線上音樂會等等的演出，來陪伴現場接種疫苗的市民朋友與醫護同仁。

史哲強調，文化局、高雄流行音樂中心都很用心、也很聰明，在今天啟動接種疫苗的現場，許多市民朋友邊打疫苗也一邊開箱高流，大家一邊享受流行音樂、一邊拿起手機拍下海音館跟大家分享。這都是很棒的體驗，更是場館很聰明的行銷。

史哲認為，面對後疫情的時期，藝文場館也開始轉換思維！謝謝大家的用心。史哲也提醒中央預約系統第一輪12.7萬市民朋友們，務必在今天下午五點前，趕快完成預約地點，然後選我選我。

史哲也分享這兩天在視察接種站的小故事，現場衛教醫療同仁透露：「最近在現場作衛教時，開口說出長輩、都覺得不太好意思。」的確，我們施打的年齡層逐步往下降了，週五開始，也將是中央預約系統50到64歲的市民朋友。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
40.48%59.52%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
50%50%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.51%60.49%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.49%44.51%
2021-07-12-2021-07-15
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀