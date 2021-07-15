高雄彩蛋開不完　史哲：疫苗在高流開打還可以聽演唱會

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「越過山丘、雖然已白了頭....」。今天高流接種站開打，除了接種疫苗，還可以開箱高流，聆聽觀看特別準備的測試場演出精華及李宗盛既然青春留不住演唱會畫面。史哲也表示，可說是後疫情的場館新思維，施打疫苗也開箱高流！
在高流督導施打疫苗的副市長史哲在臉書感慨的說，這陣子，大家真的是白了頭，當李宗盛大哥的歌聲在高流迴盪，真的很感動，高雄真的不只是這樣。
史哲表示，剛好今天是最後一天施打65歲以上的長輩，既然青春留不住，但絕對不會讓人遺憾惆悵，大叔們一起聽大叔唱歌，真的只有開心啊！市長陳其邁，你說是不是啊？
史哲也提到高流執行長李欣芸、副執行長丁度嵐的串連與協調，這次在高流的疫苗接種站現場，除分享過往高流兩場測試演出精華外，也特別準備李宗盛既然青春留不住演唱會、文總給力量線上音樂會等等的演出，來陪伴現場接種疫苗的市民朋友與醫護同仁。
史哲強調，文化局、高雄流行音樂中心都很用心、也很聰明，在今天啟動接種疫苗的現場，許多市民朋友邊打疫苗也一邊開箱高流，大家一邊享受流行音樂、一邊拿起手機拍下海音館跟大家分享。這都是很棒的體驗，更是場館很聰明的行銷。
史哲認為，面對後疫情的時期，藝文場館也開始轉換思維！謝謝大家的用心。史哲也提醒中央預約系統第一輪12.7萬市民朋友們，務必在今天下午五點前，趕快完成預約地點，然後選我選我。
史哲也分享這兩天在視察接種站的小故事，現場衛教醫療同仁透露：「最近在現場作衛教時，開口說出長輩、都覺得不太好意思。」的確，我們施打的年齡層逐步往下降了，週五開始，也將是中央預約系統50到64歲的市民朋友。
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