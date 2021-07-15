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美軍C-146專機現身松山機場　交付外交文件半小時快閃

▲美國政府C-146行政專機。(圖／美國空軍)
▲美國政府C-146行政專機。(圖／美國空軍)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-15 11:51:45｜2021-07-15 11:52:47

隸屬美國軍方的一架C-146行政專機今（15）日上午9點30分降落松山機場，僅停留約半個小時就離開，由於美國特戰司令部也使用同款飛機，引發航空迷關注。

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據了解，美國在台協會(AIT)新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）於12日抵達台灣，配合檢疫14天及自主健康管理7天，期滿之後即正式接任處長。這架C-146行政專機屬於基層人員搭乘，從沖繩基地起飛後，機上沒有載運重要外交官員，在運交外交文件後馬上離開。

C-146為德國多尼爾(Dornier)328螺旋槳客機的軍用型號，於2011年交付美國空軍服役。雙發動機的C-146不僅可以做為行政專機，更是美國特種作戰司令部(U.S. Special Operations Command)任務用機，可靈活載運特戰小隊和貨物，以支援特種作戰機組人員投放任務。

 

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