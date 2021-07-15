400多萬人只願打莫德納 指揮中心：未來四周接種AZ為主
國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(15)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增14例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-15 13:50:07｜2021-07-15 14:16:02
目前國內疫苗施打狀況，副指揮官陳宗彥表示，目前第三輪登記共有732萬人登記，結果顯示只願意接種AZ疫苗的大概是16.9萬人，佔比2.31%，AZ與莫德納兩者皆可的大約302萬左右，佔比41.35%，目前只願意接種莫德納的則是約412萬，佔比56.34%。
針對多數民眾仍選擇接種施打莫德納疫苗，陳宗彥表示，指揮中心目前暫定未來四周都是先提供AZ疫苗施打，會依照疫苗進來台灣的時間，跟預約狀況等等去做規劃；至於民間購買BNT疫苗，陳宗彥也強調，要等到疫苗抵達後再納入規劃。
對於立委對於疫苗採購67億預算提出質疑，陳宗彥也回應，相關預算運用，因為疫苗採購有些保密合約，無法公開要請大家諒解，再加上疫苗採購會有些前期款項跟分批給付。
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