疫情仍未過　蘇貞昌：提升疫苗接種率、完善鬆綁配套

我國持續受到COVID-19疫情影響，行政院今（15）日上午召開院會，衛福部向行政院長蘇貞昌陳報「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。蘇貞昌裁示指出，疫情還未過去，目前政府朝「加嚴邊境及社區防堵」、「提升疫苗接種率」、「完善鬆綁後配套」三面向持續努力。

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衛福部報告指出，由於變種病毒株具高傳染力，加上世界各國陸續放寬公衛管制措施，致使全球疫情快速回升、日趨嚴峻；而我國疫情持續下降，屏東Delta變異株群聚案在監測期滿後亦無新增病例，惟部分縣市仍有零星群聚發生。自7月13日起全國適度放寬三級警戒防疫措施，各部會須嚴陣以待，密切監測疫情變化，以即時進行滾動式檢討並調整相關防疫管制措施。

衛福部表示，目前重要目標即是加速提高疫苗接種率，尤以提升第一劑涵蓋率更關鍵，目標在7月底前全國「接種率」達到25%，截至14日早上10點，疫苗「接種劑次人口比」是17.39%，共有408.4萬劑已施打。另衛福部統計顯示，13日起第三輪意願登記，18歲以上民眾全國意願登記完成總人數共有689萬5,127人，登記將至今日17時止，並於16日至18日陸續以簡訊通知，接到簡訊的國人再行預約。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌於院會中說，從5月中旬疫情升溫，本土確診數曾達到五六百例，到現在已連續21天控制在二位數以下，這幾天更維持在一二十例，可說穩定控制，連日本朝日新聞都大幅報導，稱讚台灣二度成功控制疫情，是相當不容易。

蘇貞昌提到，朝日新聞說台灣施打疫苗不到兩成，但因為蔡政府以防疫最優先，防疫對策奏效 ；且台灣部會首長透過仔細說明爭取信任，民眾高度配合；另還善用IT技術，公布全國通用確診數足跡系統簡訊實聯制，並開放網路、便利商店疫苗預約系統平台，讓民眾信賴政府，這是台灣面對疫情變化，仍控制得宜的關鍵因素。

蘇貞昌接著仍說，疫情仍為過去，目前政府朝三個方向著手。第一，加嚴邊境及社區防堵，因為從最近進外移入個案中發現，有數起感染印度Delta病毒，對於入境三篩嚴格落實，隔離期間就抓出來，才能減輕社區防疫負擔。

蘇貞昌說，最近本土多為家戶或零星職場感染，扎實疫調迅速匡列隔離，第一時間發覺藏在社區病例，就能避免疫情蔓延。隨著疫情趨緩，檢驗量能每天12萬劑，專責病房或集中檢疫所都有餘裕，衛福部要監測疫情變化，相關醫療院所要能因應疫情調度專責病房，藥品設備有需要，亦全力支持積極採購。

蘇貞昌提到第二，要提升意苗接種率，今日兵分三路，包含日本捐贈及我國自購都將運抵國門，加上國內現有約700萬劑疫苗，目前已有將近900萬劑可用，而本周在官民合作下，台積電、鴻海永齡成功完成捐贈1000萬劑BNT簽約，符合原廠生產、原廠標籤、直送台灣的三原則，國家立場有守住、疫苗有買到、捐贈人熱情有滿足，成果將由全民共享。

蘇貞昌表示，政府也將協助慈濟，循同樣模式爭取採購疫苗，若順利完成將有1500萬劑BNT 疫苗，政府也將在明後年各加購1500萬劑莫德納，確保數量充足。而唐鳳政委開發的預約登記系統也已開放18歲以上國人登記，目前疫苗穩定到貨，預約系統運作順暢，各地明天開始第九類、第十類施打，輪到就去打，各地方政府全速衝刺擴大施打，也把施打服務做到更有效率，朝7月底前25%施打率邁進。

蘇貞昌最後還提到，第三點要完善鬆綁後配套，因為疫情漸漸穩定，上周三級警戒延長到7月26日，本周二起部分場域適度鬆綁措施，地方政府因時因地調整，鬆綁後第一個周末務必緊盯，要嚴格遵守防疫指引，做不好要立刻要求改善，原先指引有需要調整也適時調整。