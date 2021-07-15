NBA／布克空砍42分！Middleton爆發轟40分　公鹿逆轉翻盤

密爾瓦基公鹿今日和鳳凰城太陽進行總冠軍賽第4戰，兩隊關鍵球員都在此役爆發，Devin Booker砍下全場最高的42分，但公鹿這邊Khris Middleton也轟下40分，帶領球隊在主場以109:103取勝，將系列賽扳成2:2平手。

我是廣告 請繼續往下閱讀

開賽公鹿把進攻主軸擺在外線，但效果不太好，反而是太陽找回流暢進攻，打出10:4的小高潮取得先機；進入到首節中段兩隊命中率都有所下滑，客隊以23:20取得領先。

次節公鹿靠著Middleton及Brook Lopez的快攻配合，將比分給扳平，之後雙方開始拉鋸，上半場Devin Booker一個人就砍下了20分，不過Middleton也得到16分，兩節打完比數形成52:52平手。

易籃再戰後，Booker手感依舊火燙，但他也領到第4次犯規，不過太陽教練團仍冒險將他擺在場上，結果他該節7投全中得到18分，帶領球隊取得6分領先。

末節一開始Cameron Johnson命中三分球，接著Booker領到第5犯，公鹿一度追到只落後1分，之後Pat Connaughton投進三分球，讓公鹿反超，但Booker隨後也投進中距離，太陽追平。

比賽最後2分半鐘，比賽進入到白熱化，這時候Middleton站了出來，他先連續命中2球讓公鹿扳平戰局，Giannis Antetokounmpo隨後送出關鍵封蓋，Middleton快攻上籃得手，並且穩穩地罰進4球，幫助球隊鎖定勝利。

公鹿這場比賽進攻籃板和失誤控制都做得比對手出色，唯一的問題是進不了球，團隊命中率和三分球命中率都不理想，但所幸Middleton站了出來砍下40分，拯救了球隊。

前兩戰發揮神勇的Giannis Antetokounmpo這一場拿到26分148助攻3抄截3阻攻籃板，Jrue Holiday手感低迷，20投4中僅有13分，但有7籃板7次助攻，Brook Lopez得到14分。

Booker這一場比賽完全走出G3的低迷狀態，他28投17中攻下全場最高的42分；但全隊除了他之外僅有Chris Paul、Jae Crowder和Johnson得分上雙，也讓球隊錯失聽牌機會。