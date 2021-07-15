NBA／布克空砍42分！Middleton爆發轟40分　公鹿逆轉翻盤

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次節公鹿靠著Middleton及Brook Lopez的快攻配合，將比分給扳平，之後雙方開始拉鋸，上半場Devin Booker一個人就砍下了20分，不過Middleton也得到16分，兩節打完比數形成52:52平手。
易籃再戰後，Booker手感依舊火燙，但他也領到第4次犯規，不過太陽教練團仍冒險將他擺在場上，結果他該節7投全中得到18分，帶領球隊取得6分領先。
末節一開始Cameron Johnson命中三分球，接著Booker領到第5犯，公鹿一度追到只落後1分，之後Pat Connaughton投進三分球，讓公鹿反超，但Booker隨後也投進中距離，太陽追平。
比賽最後2分半鐘，比賽進入到白熱化，這時候Middleton站了出來，他先連續命中2球讓公鹿扳平戰局，Giannis Antetokounmpo隨後送出關鍵封蓋，Middleton快攻上籃得手，並且穩穩地罰進4球，幫助球隊鎖定勝利。
公鹿這場比賽進攻籃板和失誤控制都做得比對手出色，唯一的問題是進不了球，團隊命中率和三分球命中率都不理想，但所幸Middleton站了出來砍下40分，拯救了球隊。
前兩戰發揮神勇的Giannis Antetokounmpo這一場拿到26分148助攻3抄截3阻攻籃板，Jrue Holiday手感低迷，20投4中僅有13分，但有7籃板7次助攻，Brook Lopez得到14分。
Booker這一場比賽完全走出G3的低迷狀態，他28投17中攻下全場最高的42分；但全隊除了他之外僅有Chris Paul、Jae Crowder和Johnson得分上雙，也讓球隊錯失聽牌機會。