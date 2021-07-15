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四川現H5N6禽流感「禽傳人」病例！專家：傳播風險應極低

▲中國四川公衛及農業單位15日通報1例，居民感染禽流感的病例。示意圖非本人。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國四川公衛及農業單位15日通報1例，居民感染禽流感的病例。示意圖非本人。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-15 11:48:24

四川省巴中市巴州區衛生健康局、農業農村局，今(15日)凌晨聯合通告，當地出現1例人感染禽流感的病例，患者現已送醫，不過專家評估此為一次偶發事件，傳播風險極低。

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綜合《央視》等陸媒報導，該患者為55歲男子，上月底出現發燒症狀，7月4日收入當地醫療機構救治，2天後四川省疾病預防控制中心對他進行鼻咽拭子檢測，結果為H5N6病毒陽性。

疫情發生後，四川省疾病預防控制中心和四川省動物疫病預防控制中心，隨即指派專家趕赴現場展開防控指導，並組織風險評估，同時按規範要求對所有密切接觸者和家禽暴露者，進行醫學觀察及採樣檢測，並要求附近18戶農戶對飼養家禽進行捕殺、無害化處理以及環境消毒，目前未發現其他異常。

報導引述當地專家評估，認為此次疫情為一次偶發的「禽到人」跨種屬傳播，過去全球也還未看過H5N6在人類中間廣泛傳播的報導，研判發生大規模流行的風險極低。

中國專家也建議，民眾在日常生活中應避免接觸病死的家禽，即使是活禽也應避免直接接觸，並注意飲食衛生，提高自我防護意識，若出現發燒及呼吸道症狀，則應戴上口罩，盡速就醫。

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