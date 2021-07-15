AZ陸續抵台！320萬人登記非「只打莫德納」都有機會

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目前第三輪登記共有732萬人登記，結果顯示只願意接種AZ疫苗的大概是16.9萬人，佔比2.31%，AZ與莫德納兩者皆可的大約302萬左右，佔比41.35%，目前只願意接種莫德納的則是約412萬，佔比56.34%。

▲7月15日日贈AZ97萬劑、自購AZ56萬劑、莫德納35萬劑在下午接連抵台。（圖/NOWnews製圖）

▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發累計確診14075例。（圖／NOWnews今日新聞製表）