AZ陸續抵台！320萬人登記非「只打莫德納」都有機會
國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(15)天下午再度召開疫情說明記者會，公布國內新增14例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-15 14:14:16｜2021-07-15 14:18:47
針對國內疫苗施打狀況，副指揮官陳宗彥表示，目前第三輪登記共有732萬人登記，結果顯示只願意接種AZ疫苗的大概是16.9萬人，佔比2.31%，AZ與莫德納兩者皆可的大約302萬左右，佔比41.35%，目前只願意接種莫德納的則是約412萬，佔比56.34%。
指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內AZ疫苗疫苗數量，以意願登記打AZ或是兩者皆可，大約320萬人左右，預估應該都可以打得到疫苗。
至於疫苗的有效期部分，莊人祥指出，目前日本的部分到10月10日，莫德納到明年1月20日，泰國出廠的AZ疫苗有效期則是還在查。
外傳有民眾施打一劑AZ疫苗後，特別飛往國外混打其他品牌疫苗，對此，陳宗彥表示，國內都有詳細規劃，國人真的不需要特別飛到其他國家施打疫苗，只要很有秩序去登記預約，也不用增加飛行旅程風險，「目前國際疫情不是趨緩的狀況，還持續在上升的階段。」
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