中國嚴打科技業為二十大「鋪路」　日媒：恐加深與美分歧

我是廣告 請繼續往下閱讀
7月6日，北京發布了官方文件：《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》（簡稱《意見》），指出資本市場的「違法行為」嚴重，必須依拉從嚴打擊，在總體要求中強調要以「習近平新時代中國特色主義思想」以及十九大、十九屆五中全會等精神為指導，該文件還包括限制中國公司在海外上市的內容。在第五項、第十九條中，文件要求「修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定，壓實境外上市公司信息安全主體責任」。先前有諸多分析指出，北京對於掌握大量中國公民數據的公司在海外上市感到擔憂。
《日經亞洲》引述一名消息人士的分析，指在一連串行動與政策中，如果只看單一事件，人們很容易誤解這是針對滴滴。實際上，這些政策是全面性的、政治性的行動，且經過深刻的考量，管制滴滴或是阿里巴巴都只是一部分。
報導分析，早前中國政府不斷強調要「防止資本無序擴張」，但最重要的一環是，習近平全面收緊了社會各個方面的政策，最難以控制的就是掌握大量企業數據和個人資訊的私營科技巨頭。共產黨擔心，一旦放手不管這些民營企業，會反過來衝擊到中國資本市場。
評論指，《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》中有幾點值得關注，首先是發布的機構為「中共中央辦公廳、國務院辦公廳」，中國共產黨的中央辦公廳可以說是中南海的政治「神經中樞」，由習近平主席直接管理，相當於美國的白宮幕僚辦公室（White House Chief of Staff）；該辦公室的主任為丁薛祥，是習近平的核心幕僚之一，現任全國人大常務委員長栗戰書也曾經擔任該辦公室的主任。
另一個曾經擔任中央辦公廳主任的還有胡錦濤的重要幕僚之一，令計畫，但在獨子令谷死於車禍深陷醜聞後，令計劃完全失寵，並在習近平上台後，因為收賄被判無期徒刑。《日經亞洲》指出，在中南海的政治鬥爭中，控制中央辦公廳成為關鍵之一。
《意見》會議指出，《意見》是歷史上第一次以中辦、國辦名義聯合印發的打擊證券違法活動的專門文件，意義重大，影響深遠。《日經亞洲》認為，強調文件的歷史性質，暗示這是一項帶有極重要政治色彩的決定。還有一點，證券市場一直是國務院中國證監會的職責，也就是說理論上應會匯報給總理李克強，但這次，打擊證券違法活動由習近平管理的辦公室監督，中國共產黨前所未有的直接干預資本市場。
《意見》文件提到，政府將成立一個新的小組，打擊資本市場的非法活動，近期將舉行就職會議，與中共宣傳部、最高人民法院、最高人民監察院、公安部、司法部、財政部與中國証監會共同努力。
評論提到，《意見》文件讓人聯想到2015年的中國股災，上海、深圳兩市股市交易的股市指數在短期內出現暴跌，中國政府動員公安進行保價行動，公安部副部長為首的調查小組進入北京金融區證監會大樓，嚴厲禁止賣空行為，並前往上海對非法操縱股票進行調查。當時習近平上任不久，有些人認為這是其他派系與習派的政治鬥爭。
2022年二十大即將到來，中國政治牽涉到的層面太多，難以單純從經濟的角度來解釋這近期的事件，但大部分觀察家都同意，經濟是共產黨政權合法性的重要基礎，在二十大之前「搞好經濟」是黨的重要任務，也是一直以來內部維穩的要素。
現在，中國政府擔心，企業在美國上市後，會根據《外國公司問責法》披露資訊，近期的活動也是為了建立一個全面的法律體制來面對這個可能性。中國作為世界第二大經濟體，對於資本交易仍有非常嚴格的管制，《日經亞洲》預期，如果中國堅持「防止資本無序擴張」的路線，而去影響到自由資本主義的國家經濟活動，勢必會引起嚴重的摩擦。滴滴在美IPO後不久連遭整治，增加了華爾街對中國的不信任感，同時加速美中經濟脫鉤。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。