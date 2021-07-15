遭批插手BNT簽約？羅秉成：國家利益要顧到、疫苗要買到

民眾黨立委高虹安14日說，台積電、鴻海的法務代表洽談採購BNT合約時，使用的是「Taiwan R.O.C」的字眼，但行政院發言人羅秉成看到，覺得有「台灣地區」的字眼出現在合約中「這樣不行」，讓2大企業瞬間炸鍋，高虹安更抨擊執政黨政治考量，引發議論。對此，行政院發言人羅秉成今（15）日於行政院會後記者會中回應指出，重要的是疫苗要到貨，過程中也沒有紛擾，未來也還有很多工作要持續進行，不要受到影響。

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對於高虹安的言論，羅秉成指出，還是代表政府感謝台積電、鴻海永齡兩單位，過去這段時間跟CDC合作，有專案工作平台，大家一起努力要達成目標。他說，過程中兩捐贈單位跟政府部門有高度共識，就是「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」的原則，在這樣的共識下，政府要按照合法程序去取得安全有效的疫苗。

羅秉成說，大家有共同目標，整個過程裡面，國家利益要顧到、疫苗要買到，整個團隊大家合作，現在也做到了，過程辛苦也難能可貴，現在有些傳聞描述談判過程如何等等，他也跟團隊講，現在已經到達關鍵階段，還有很多工作下個階段要展開，整個團隊要專注這件事，不要受影響，相信國人能夠理解。

羅秉成也說，相信國人能夠理解，要有所突破就要公私協力、官民合作，現在已看到成果，是要跟國人一起分享，紛擾沒有必要，也所幸我們談判過程中沒有發生紛擾。他說，剛剛講國家利益要顧到、疫苗要買到，國家利益包括國家尊嚴與立場，要很嚴肅面對，這涉及公權力行使。

羅秉成最後強調，過程中兩捐贈單位跟政府立場一致，並沒有不同看法，相關的契約條文，一定是用我們國家的正式官方名稱，這也是兩捐贈單位都有共同認知，也做到了。